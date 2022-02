Splatoon 3 : Salmon Run Next Wave, un nouveau mode coopératif

Les Salmonoïdes sont de retour et ils réservent de nouvelles surprises aux Inklings et aux Octalings dans le mode coopératif Salmon Run Next Wave.

La nouvelle vague d’action coopérative de Salmon Run revient dans Splatoon 3 avec un mystérieux salmonoïde géant. Le défi risque d’être plus difficile que de nager à contre-courant pour les Inklings et les Octalings. Ce mode nécessite un travail d’équipe et une communication coordonnés pour vaincre des vagues d’ennemies, tout en récupérant des oeufs d’or pour atteindre divers objectifs.

Pour mémoire, le troisième opus de la licence Splatoon mettra en avant Contrée Clabousse, une toute nouvelle région aride avec des habitants pleins de style, une guerre de territoire à quatre contre quatre avec de nouveaux stages, de nouvelles techniques et de nouvelles armes ainsi que de nouveaux looks pour les fameux calamars et poulpes humanoïdes.

Un trailer pour Splatoon 3

Splatoon 3 sortira dès cet été en exclusivité sur Nintendo Switch.