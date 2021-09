Splatoon 3 : “le retour des mammifériens”, le thème du mode histoire

Luttez contre l'armée octarienne aux côtés de l'escadron Espadon nouvelle version dans le mode histoire de Splatoon 3.

Ferrailleur dans la Contrée Clabousse, une toute nouvelle région aride habitée par les Inklings et les Octalings, en compagnie de son Salmioche, le protagoniste de Splatoon 3 passe une partie de son temps libre à participer aux Guerres de territoire (quatre contre quatre). Suite à une rencontre avec l’escadron Espadon nouvelle version, il décide de rejoindre la lutte contre les Octariens sous le nom de Numéro 3 : “Parfaitement adaptée aux rudes conditions de la Contrée Clabousse, sa panoplie héroïque lui offre toute la mobilité qu’il lui faut, et il y a même assez de place pour faire entrer le Salmioche dans son sac à dos ! Nous avons pu apercevoir deux versions de cette panoplie dans la bande-annonce, elles ont sans doute des utilités spécifiques…”

Il devra par la suite révéler les secrets d’Alterna et de la bouillie hirsute, tout en découvrant leurs liens avec… le retour des mammifériens : “Ce décor, dont on peut dire qu’il se démarque des autres paysages de la Contrée Clabousse, est celui où se déroulera le scénario du jeu. Personne ne sait d’où il vient ni qui l’a construit, mais tout le monde appelle ce lieu Alterna. Une étrange substance nommée la bouillie hirsute se trouve à Alterna. La façon dont elle s’agite donnerait presque l’impression que c’est un organisme vivant. Elle est aussi recouverte de poils bruns, ce qui a peut-être un lien avec cet Octarien poilu… Lorsqu’un Inkling entre en contact avec la bouillie hirsute, des poils se mettent à lui recouvrir le corps. Il perd alors le contrôle de ses mouvements pour ne devenir qu’une triste boule poilue à la merci de tous. Faites très attention lorsque vous vous approchez de cette substance ! On dirait que les Salmioches ne craignent pas la bouillie hirsute… Au contraire, ils ont l’air de s’en nourrir ! Leur aide va être très précieuse pour élucider les mystères d’Alterna.”

Nouveaux stages et armes spéciales dans Splatoon 3

Banlieue Balibot : un vieux quartier du centre de Cité-Clabousse où la jeunesse d’aujourd’hui aime se réunir. La passerelle qui s’étend au-dessus de ce stage rajoute un peu de piment aux Guerres de territoire

Galeries Guppy : elles hébergent une quantité astronomique d’œuvres d’art contemporaines se situent à Chromapolis, mais il est très facile de s’y rendre en transports en commun

Canyon aux colonnes : une immense formation rocheuse que l’on soupçonne d’avoir été un système de circulation hydrothermique sous-marin. Il apparaît aujourd’hui en plein air en raison des changements qui ont marqué la surface de la planète

Crabe d’assaut : un char en forme de crabe équipé d’un puissant canon à tir rapide capable de couvrir une très grande distance. S’il lui est possible de se déplacer sous sa forme de crabe, il est bien plus rapide roulé en boule

Super bouclier : la version modifiée d’une arme spéciale autrefois utilisée à Chromapolis, et révèle toute sa puissance défensive une fois qu’il a été placé

Zipcaster : cette arme transforme un Inkling en Super Mollusque capable de filer dans toutes les directions grâce à ses tentacules ! Une fois l’effet terminé, l’Inkling retournera à l’endroit où l’arme a été activée pour que personne ne puisse découvrir qui se cachait sous le costume…

Lance-rafales : une autre version modifiée d’une arme utilisée à Chromapolis. Il tire trois projectiles puissants à la fois, et peut être utilisé trois fois en tout !

Hhaut-perceur 5.1 : il est lui aussi une version modifiée d’une arme utilisée à Chromapolis. Les six mégaphones flottants qu’il déploie se déplacent tout seuls et tirent des lasers sur les ennemis à portée

Une bande-annonce de gameplay pour Splatoon 3

Splatoon 3 est attendu en 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. Les prochains détails seront dévoilés dans les temps à venir.