Splatoon 3 : le FPS familial de Nintendo s’offre un troisième opus

Le nouvel épisode de la série Splatoon va inviter les joueurs à quitter Chromapolis pour découvrir une nouvelle région, la Contrée Clabousse.

Cité-Clabousse, la ville du chaos de la Contrée Clabousse, sera le nouveau lieu où les Inklings et Octalings pourront se réunir afin de mener une nouvelle guerre de territoire à quatre contre quatre. Le but de celle-ci ne change pas dans Splatoon 3. Pour gagner, il faut posséder le plus grand territoire encré. Pour cela, l’espèce fictive d’humanoïdes ressemblant à des calamars et la sous-espèce d’Octariens (une race de créatures de poulpe) doivent recouvrir la surface du sol d’encre colorée avec un arsenal totalement déjanté.

Un trailer pour Splatoon 3

“Découvrez la Contrée Clabousse, un désert aride habité par les Inklings et les Octalings, des créatures rompues au combat. Au cœur de ces terres désolées et poussiéreuses, se trouve Cité-Clabousse. Malgré cet environnement inhospitalier, une guerre de territoire fait rage et les combats ont lieu dans de nouveaux stages aux alentours de la ville. Les combattants disposent de nouvelles techniques qui leur permettent d’esquiver les attaques et de couvrir plus de terrain. Une nouvelle arme en forme d’arc fera aussi son apparition.”

Splatoon 3 sortira sur Nintendo Switch en 2022. Plus d’informations sur cette suite seront révélées prochainement.