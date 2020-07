Spintires MudRunner : un portage sur mobiles et tablettes est annoncé

L'expérience off-road ultime de Saber Interactive et Focus Home Interactive va faire son arrivée sur iOS et Android dans une semaine.

Après avoir séduit des millions de joueurs sur consoles et PC, l’éditeur français Focus Home Interactive a décidé de porter sa simulation de conduite tout-terrain sur mobiles et tablettes : “Les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir l’expérience réaliste et immersive qui a fait le succès de ses prédécesseurs sur PC et consoles : avec les mêmes environnements et véhicules iconiques à maîtriser, son moteur physique avancé, c’est toute l’expérience off-road de MudRunner qui débarque dans votre poche. Dès le 15 juillet prochain, utilisez tous les outils et l’habileté dont vous disposez pour conquérir ses missions extrêmes à travers la boue, les routes glissantes et les rivières déchaînées de Sibérie.”

MudRunner arrives on iOS and Android July 15! Experience best-in-class off-road simulation from the hit franchise on handheld devices. Drive anywhere, play anywhere! Wishlist on Android: https://t.co/vgphLAAuTd

Pre-purchase on iOS: https://t.co/IyKqzSswVL pic.twitter.com/tzKYOEzwvU — SnowRunner (@PlaySnowRunner) July 3, 2020

Des images de Spintires : MudRunner sur iOS et Android

Spintires : MudRunner peut dès à présent être précommandé sur l’App Store ou ajouté en liste de souhaits sur le Google Play Store.