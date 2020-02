Spin Master dévoile de nouveaux NinjaBots, parfaits petits combattants

Les robots peuvent prendre de nombreuses formes. Certains sont très évolués, très humains parfois. D'autres sont conçus uniquement pour le divertissement, dans des tailles réduites. Parfaits pour trôner sur un bureau, par exemple. C'est le cas de ces NinjaBots.

Dans le dessin animé des années 1980 Les Tortues Ninja, les sbires de Shredder sont de petits robots humanoïdes parfaitement inutiles, ou presque. Nos héros pouvaient les découper à loisir sans éprouver la moindre once de culpabilité. Hier démarrait la Toy Fair 2020, événement incontournable pour les fans de jeux et jouets. L’occasion de découvrir notamment les nouveaux produits de Spin Master. Ceux-ci semblent répondre à la perfection à la question suivante : et si ces robots étaient des ninja ?

Spin Master NinjaBots, de petits robots qui ont soif de castagne

Contrairement au Clan des Foot, ces NinjaBots n’ont pas forme humaine. Ils ressemblent davantage à de petites bouteilles sur roues, rouge, bleue ou noire… mais avec des nunchaku. Cela étant dit, les NinjaBots sont bardés d’émotions humaines. Ils peuvent même faire des vannes, narguer leurs adversaires et effectuer une petite danse de la victoire quand ils gagnent. Les NinjaBots sont basés sur les anciens Boxer de Spin Master – eux-mêmes très similaires aux Anki Cozmo -. Mais là où Boxer appréciait les jeux simples et les interactions directes avec l’homme, les NinjaBots sont programmés pour interagir avec d’autres représentants de leur “espèce”. Leurs bras sont équipés d’armes diverses. L’un dispose toujours d’un nunchaku mais l’autre peut tenir un marteau, une poêle ou une ventouse. Et ils font des blagues différentes selon l’arme en main.

De parfaits petits compagnons pour petits et grands

Malheureusement, ces petits NinjaBots ne sont pas totalement autonomes. Lorsque vous le démarrerez, celui-ci vous demandera à quel niveau vous souhaitez qu’il se batte et quel style de combat il adopte. Le robot démarre ceinture blanche, gagne ses grades au fil des combats, jusqu’à atteindre la ceinture noire. Le NinjaBot peut aussi s’entraîner contre un partenaire dédié, et même lui faire sauter la tête s’il cogne trop fort. Comptez tout de même 50$ l’unité. Au Pays de l’Oncle Sam, ces NinjaBots de Spin Master seront commercialisés à partir du 1er Août. Espérons qu’ils débarquent rapidement dans nos contrées.