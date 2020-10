Spider-Man : Remastered sur PS5, un point sur les améliorations graphiques et le nouveau visage de Peter Parker

Insomniac Games en dit plus sur Spider-Man : Remastered, une version améliorée tirant parti de la puissance de la nouvelle console de Sony.

James Stevenson, directeur de la communication chez Insomniac Games, explique pourquoi le studio américain est si fier de Spider-Man : Remastered malgré les retours négatifs de certains fans qui ne comprennent pas pourquoi la version PS4 ne peut pas être améliorée sur PS5 sans devoir passer par la caisse : “Nouvelle technologie, éléments et contenus inédits… l’équipe ne ménage pas ses efforts pour concevoir la version définitive de Spider-Man. Nous tirons profit des technologies next-gen que nous offre la PS5. En plus des modèles et textures bonifiés, vous remarquerez un changement de taille avec les ombres et les reflets créés grâce au Ray Tracing. Nous avons désormais de véritables reflets sur les fenêtres des immeubles. Un ajout de toute beauté avec les nouvelles conditions météo. Mais les améliorations ne concernent pas uniquement l’environnement urbain, nos personnages ont eux aussi bénéficié d’un relooking majeur. Avec des nuanceurs plus réalistes pour la peau, les yeux et les dents, mais aussi des cheveux modélisés individuellement, la nouvelle technologie offre une nouvelle vie à nos personnages. Nous avons également choisi un nouveau visage pour incarner Peter Parker. Nous avons adoré travailler avec John Bubniak sur le jeu original. Cependant, de façon à mieux s’accorder avec la capture faciale réalisée par l’acteur Yuri Lowenthal qui incarne l’homme-araignée, nous avons choisi Ben Jordan pour être le nouveau visage de Peter Parker sur PS5. Il est fantastique dans le jeu et, grâce à lui, le jeu d’acteur de Yuri prend une toute nouvelle dimension. Nous exploitons pleinement d’autres fonctionnalités de la PS5, telles que le chargement quasi-instantané, le son spatial 3D, mais aussi le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense.”

Spider-Man : Remastered en 4K et 60fps avec le mode performance

Prévu pour novembre prochain, Spider-Man : Miles Morales Édition Ultimate inclura un code pour télécharger Spider-Man : Remastered sur PS5. A noter que la version PS4 de Spider-Man : Miles Morales offre la mise à niveau gratuite vers l’édition standard PS5 qui permet de bénéficier d’une offre payante dans le menu du jeu pour télécharger Spider-Man : Remastered.