Spider-Man Remastered sur PC : fonctionnalités et configurations pour le jeu de super-héros d’Insomniac Games

Les fonctionnalités et les configurations requises pour faire tourner Spider-Man Remastered sur PC se dévoilent avec l'aide d'une bande-annonce.

Mike Fitzgerald, directeur technologique chez Insomniac Games, détaille les fonctionnalités de la version PC de Spider-Man Remastered : “Le Ray Tracing est disponible dans tout le jeu pour ceux qui peuvent en bénéficier. Les reflets ont également différents niveaux de qualité, dont un nouveau mode ray tracing haute qualité qui permet d’afficher la ville de manière plus détaillée lorsque vous vous balancerez sur vos toiles ou que vous combattrez le crime dans le New York de Marvel. Le Nvidia DLSS (le super-échantillonage par deep learning) est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous offre un tout nouveau niveau de performances graphiques grâce aux processeurs Tensor Core dédiés à l’IA des GPU GeForce RTX, ce qui permet d’accélérer les fréquences d’images tout en générant des visuels d’une netteté incomparable. Le Nvidia DLAA (anticrénelage par deep learning) est un mode d’anticrénelage basé sur une intelligence artificielle pour les joueurs possédant un GPU de la gamme GeForce RTX, et qui veulent un meilleur rendu d’image pour exploiter leur GPU au maximum. En plus de pouvoir choisir sa résolution de sortie, notre jeu sera compatible avec tout un tas de formats d’image, dont le 21:9 ultrawide, le 32:9 panoramique, et les configurations NVIDIA Surround multiécran. Si vous possédez trois écrans, vous pourrez tous les exploiter en jouant à ce jeu ! Il existe désormais plein d’autres niveaux de qualité et d’algorithmes pour personnaliser son rendu d’image. Ces changements concernent le SSAO, le filtrage de textures, le niveau de détails, les ombres, et bien plus encore. Le jeu est également compatible avec les modes fenêtré, fenêtré sans bordure et plein écran.”

Il déclare également : “En plus des nouvelles options graphiques pour PC, il y a également une multitude d’options concernant les périphériques de jeu. Grâce à la compatibilité avec la manette PlayStation DualSense, les joueurs PC pourront profiter des gâchettes adaptatives et de l’incroyable retour haptique de la manette, tout en affrontant des vilains cultes de l’univers Marvel. La compatibilité clavier-souris, en jeu et dans les menus, propose des options de configuration personnalisables pour les adeptes de ce mode de jeu. Le jeu est également compatible avec le Steam Input. Vous pourrez donc personnaliser les commandes comme bon vous semble, rendant le jeu accessible au plus grand nombre. Même si nous avons travaillé dur pour ajouter des options graphiques de pointe pour les joueurs possédant des mastodontes équipés des dernières cartes graphiques en date, nous avons fait en sorte que les joueurs possédants des PC plus modestes ne soient pas en reste et puissent pleinement profiter de Marvel’s Spider-Man Remastered.”

Les configurations PC de Spider-Man Remastered

Si vous souhaitez pré-acheter Spider-Man Remastered pour PC, il est disponible à la fois sur Steam et sur Epic Game Store. La sortie est toujours prévue pour le 12 août prochain.

Configuration minimum (very low, 720p à 30fps)

GPU : Nvidia GTX 950 ou AMD équivalent

CPU : Intel i3-4160 ou AMD équivalent

RAM : 8 Go

OS : Windows 10 64-bit

DirectX : Version 12

Disque dur : HDD 75 Go

Configuration recommandée (medium, 1080p à 60fps)

GPU : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 580

CPU : Intel i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

DirectX : Version 12

Disque dur : SSD 75 Go

Configuration very high (very high, 4K à 60fps)

GPU : Nvidia RTX 3070 ou AMD RX 6800 XT

CPU : Intel i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

DirectX : Version 12

Disque dur : SSD 75 Go

Configuration Amazing Ray Tracing (high ray tracing high, 1440p à 60fps ou 4K à 30fps)

GPU : Nvidia RTX 3070 ou AMD RX 6900 XT

CPU : Intel i5-11600k ou AMD Ryzen 7 3700x

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit

DirectX : Version 12

Disque dur : SSD 75 Go

Configuration Ultimate Ray Tracing (high ray tracing very high, 4K à 60fps)

GPU : Nvidia RTX 3080 ou AMD RX 6950 XT

CPU : Intel i7-12700k ou AMD Ryzen 9 5900x

RAM : 32 Go

OS : Windows 10 64-bit

DirectX : Version 12

Disque dur : SSD 75 Go