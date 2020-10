Spider-Man Remastered : Insomniac Games donne son avis sur le changement de faciès de Peter Parker

La colère des joueurs concernant le remplacement de John Bubniak par Ben Jordan fait réagir Insomniac Games.

En plus de créer la sensation en dévoilant toutes les impressionnantes nouveautés techniques de Spider-Man Remastered, le studio américain Insomniac Games a généré de nombreux retours négatifs à cause d’une décision créative sur la capture faciale du personnage principal. Afin d’apaiser les tensions, le directeur créatif Bryan Inthiar a pris la parole sur les réseaux sociaux : “Les nouvelles d’aujourd’hui concernant le nouveau modèle de visage pour Peter Parker ont surpris certains d’entre vous et nous comprenons parfaitement votre réaction. En fait, il m’a même fallu un certain temps pour m’habituer au nouveau look de Peter. Mais alors que nous discutions de l’avenir de la franchise et du passage à la PS5, il est rapidement devenu évident que livrer des personnages encore plus crédibles demandait de trouver une meilleure correspondance faciale pour l’acteur Yuri Lowenthal que nous aimons tous en tant Peter – c’était une nécessité. Nous nous soucions autant de ce personnage que de votre attachement à lui, alors sachez que nous n’avons pas pris cette décision et ce changement à la légère. Comme nous l’avons fait tout au long du développement de Spider-Man, nous continuerons à lire vos commentaires, à écouter et à toujours chercher des moyens d’améliorer chaque facette du jeu. Dans le même temps, j’espère que vous pouvez nous faire confiance que cette décision est ce que nous pensons être le mieux pour l’avenir de la franchise et nos objectifs à venir pour ce personnage bien-aimé de Marvel.”

Someone on Discord posted these shots comparing the Remaster to the original PS4 game, and I think you can see how much work the team put in. #SpiderManPS5 pic.twitter.com/jd2RtGwwjX — James Stevenson (@JamesStevenson) September 30, 2020

Le nouveau visage de Peter Parker dans Spider-Man Remastered sur PS5

Spider-Man Remastered sera exclusivement disponible dans l’Ultimate Edition de Spider-Man : Miles Morales qui sortira en même temps que la PS5 de Sony.