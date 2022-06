Spider-Man Remastered et Spider-Man : Miles Morales arrivent sur PC

Avec plus de 33 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier en quatre ans, les Spider-Man d'Insomniac Games ne seront bientôt plus des exclusivités PS5 et PS4.

Insomniac Games et Nixxes Software proposeront des options d’affichage ajustables, des reflets en Ray Tracing ou encore une compatibilité clavier-souris (en plus de la DualSense avec les retours haptiques et les cachettes adaptatives) pour les versions PC de Spider-Man Remastered (contient l’histoire principale l’extension The City That Never Sleeps) et Spider-Man : Miles Morales.

Fight big crime and iconic villains in Marvel's Spider-Man Remastered on PC. Read more about the PC version of our critically acclaimed Super Hero adventure: https://t.co/ShqbSktba9#SpiderManPC #BeGreater pic.twitter.com/kM25CWRwgf — Insomniac Games (@insomniacgames) June 2, 2022

“Je suis extrêmement ravi de notre collaboration avec Insomniac Games sur Spider-Man. Le soutien entre nos équipes et leur engagement pour la qualité avant tout est encourageant. Cela nous permet d’exploiter notre expertise technique et de nous concentrer sur la création de la meilleure expérience sur PC possible, grâce aux possibilités impressionnantes que la plateforme PC peut offrir“, Jurjen Katsman, fondateur et directeur du développement de Nixxes Software. “Notre équipe a toujours admiré le travail d’Insomniac Games, et c’est une super opportunité pour nous de collaborer avec eux pour amener Spider-Man Remastered et Spider-Man Miles Morales sur PC de la meilleure façon possible.”

La version PC de Spider-Man en vidéo

Développé par Insomniac Games et optimisé sur PC en collaboration avec Nixxes Software, Spider-Man Remastered sera disponible sur Steam et l’Epic Games Store le 12 août prochain. Spider-Man : Miles Morales sortira d’ici cet automne sur cette même plateforme.