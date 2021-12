Spider-Man Remastered : deux nouveaux costumes issus de No Way Home exclusifs à la PS5

La version PS5 de Spider-Man : Remastered se prépare à recevoir deux nouvelles tenues dans une mise à jour gratuite qui coïncide avec la sortie du film Spider-Man : No Way Home.

Le costume rouge, noir et or et le costume noir et or de Spider-Man : No Way Home arrivent exclusivement dans Spider-Man : Remastered sur PS5 d’ici le 10 décembre prochain, soit une semaine seulement avant la sortie dans les salles obscures du nouveau film de Sony Pictures Entertainment et Marvel.

Two new suits inspired by #SpiderManNoWayHome (exclusively in movie theaters Dec. 17) are coming to 'Marvel’s Spider-Man Remastered', only available on @PlayStation 5 as part of 'Marvel’s Spider-Man: Miles Morales' Ultimate Edition, on Dec. 10! More info: https://t.co/cYEHOxT646 pic.twitter.com/XA1cRLLjmf — Marvel Games (@MarvelGames) December 6, 2021

Selon Insomniac Games, le choix de ne pas avoir ces nouveaux costumes sur les deux plateformes PlayStation est dû à une sursaturation des mises à jour qui apparaissent déjà sur la version PS4. Apparemment, cela pèse sur “les performances de streaming du disque dur” et la décision de les rendre disponibles uniquement pour Spider-Man : Remastered sur PS5 à pour but de garantir des “performances optimales” pour les joueurs sur PS4.

Un nouveau trailer pour Spider-Man : Miles Morales Édition Ultimate

Découvrez l’histoire complète du tisseur de toile avec l’Édition Utimate de Spider-Man : Miles Morales qui comprend notamment Spider-Man Remastered ainsi que les trois chapitres du DLC Marvel’s Spider-Man : La ville qui ne dort jamais.

Si vous possédez déjà la version PS4 de Spider-Man : Miles Morales, vous pouvez obtenir la version numérique PS5 sans frais supplémentaires. Les détenteurs d’une version PS4 physique doivent l’insérer dans la PS5 à chaque fois qu’ils souhaitent télécharger ou jouer à la version numérique PS5. Les détenteurs d’une version PS4 physique qui achètent la console PS5 sans lecteur de disque ne pourront pas obtenir la version PS5 sans frais supplémentaires.