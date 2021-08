Spider-Man : No Way Home, la bande-annonce la plus regardée au monde en 24h

Le record d'Avengers : Endgame est écrasé par Spider-Man : No Way Home.

La bande-annonce de Spider-Man : No Way Home (Sony Pictures Entertainment/Marvel) a battu un record absolu avec 355,5 millions de visionnages dans le monde entier au cours de ses premières heures d’exploitation, battant ainsi le précédent record d’Avengers : Endgame (Disney/Marvel), qui a totalisé 289 millions de vues. Elle a généré le plus grand volume de conversations de tous les temps sur les réseaux sociaux en 24 heures avec 4,5 millions de mentions. Sur le plan national, la bande-annonce a généré 2,91 millions de mentions en 24 heures, devant Avengers : Endgame, avec 1,94 million de mentions sachant que le teaser de Spider-Man : No Way Home avait généré 1,96 million de mentions en 12h.

YOU made this magic happen. #SpiderManNoWayHome broke the 24-hour global record for the most watched and talked about trailer ever! @SpiderManMovie pic.twitter.com/E1rW4vsLeX — Sony Pictures (@SonyPictures) August 25, 2021

Les échanges nationaux de Spider-Man : No Way Home dépassent de loin ceux de la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Far From Home, qui a généré 1,5 million de mentions. À l’international, la bande-annonce a généré 1,56 million de mentions en 24 heures, devant Avengers : Endgame (1,38 million de mentions). A noter que la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home fait plus que le double de la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Far From Home, qui avait atteint 135M de vues au bout de 24 heures. Sorti en 2019, il a été le film le plus rentable de l’histoire de Sony avec 1,131 milliard de dollars. Pour mémoire, Spider-Man : No Way Home sera diffusé en exclusivité dans les salles obscures à partir du 17 décembre prochain.

Spider-Man : No Way Home, l’avant-dernier film connecté au MCU avant une transition dans le SPUMC

Après une impasse en 2019, Sony et Disney sont parvenus à un accord sur un troisième film Spider-Man avec Holland, réalisé par Jon Watt, dans lequel la société aux grandes oreilles cofinancerait 25% du film pour une participation de 25%. L’accord prévoit également que Spider-Man apparaîtra dans un autre film de Disney et Marvel ou potentiellement une série. Par la suite, le géant japonais alimentera son propre univers partagé avec les méchants et alliés de l’homme-araignée.