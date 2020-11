Spider-Man : Miles Morales va rendre hommage à Spider-Man : Into the Spider-Verse

Insomniac Games dévoile la tenue Spider-Man : Into the Spider-Verse pour Spider-Man : Miles Morales.

En plus de la tenue T.R.A.C.K. ou Time Response Activated Circuit Kinetic (conçue par l’artiste Javier Garrón), Spider-Man : Miles Morales permettra aux joueurs de porter la tenue Spider-Man : Into the Spider-Verse avec le nouvel homme-araignée du New York de l’univers Marvel. En plus du coloris noir et rouge, l’effet stop-motion digne du matériau de base fait totalement son effet malgré un framerate plus bas que l’environnement qui est nécessaire pour correspondre au style du film d’animation (les joueurs pourront tout de même désactiver l’effet “Vibe the Verse”). Les petits comme les grands vont apprécier cette attention particulière.

Spider-Man : Miles Morales sortira sur PS5 et PS4 dès le 12 novembre prochain aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et le 19 novembre prochain dans le reste du monde, dont la France.

Un trailer pour la tenue Spider-Man : Into the Spider-Verse dans Spider-Man : Miles Morales

Justin K. Thompson, production designer chez Sony Pictures Animation : “Quand nous travaillions sur le film d’animation, la partie la plus excitante du processus a été de faire vivre Miles Morales sur le grand écran pour la première fois d’une manière qui n’avait jamais été vue auparavant. Nous savions à quel point le personnage était spécial et nous voulions lui donner son propre style avec une animation unique et c’est incroyable de voir la façon dont le public a réagi face au film. Et maintenant, c’est excitant de voir qu’Insomniac Games et Sony, en collaboration avec Marvel Games, ont créé leur propre version du personnage. La façon dont Insomniac Games a fidèlement intégré le costume emblématique de Miles Morales dans Into the Spider-Verse est remarquable et visuellement étonnant. Nous avons pu donner des conseils sur certains des éléments de conception uniques qui ont rendu le film si distinct des autres, comme la façon dont nous avons animé les personnages et nous avons fait des recommandations sur la meilleure façon d’ajouter les mots en pop-up ainsi que les encadrés à l’écran dans les séquences d’action.”

Du gameplay pour Spider-Man : Miles Morales sur PS5 avec la tenue Spider-Man : Into the Spider-Verse

Si les tenues Time Response Activated Circuit Kinetic (T.R.A.C.K.) et Spider-Man : Into the Spider-Verse seront disponibles dès le début de Spider-Man : Miles Morales en précommandant l’édition standard ou l’édition ultimate sur le PlayStation Store (format numérique), le studio américain Insomniac Games précise que les fans pourront tout de même débloquer ces fameuses tenues directement dans le jeu et sans aucun frais supplémentaire.