Spider-Man : Miles Morales utilisera le Ray Tracing

Insomniac Games confirme le Ray Tracing pour Spider-Man : Miles Morales sur PS5.

Avec l’accord de Sony Interactive Entertainment et en exclusivité pour Entertainment Weekly, le studio américain Insomniac Games a dévoilé une nouvelle image de Spider-Man : Miles Morales montrant le nouveau héros dans sa tenue noire et rouge avec des reflets et des effets de lumières particulièrement fins. Après avoir confirmé la résolution 4K à 60fps avec le mode performance sur PS5, la technologie Ray Tracing est désormais certifiée pour le standalone qui se déroulera en plein hiver, un an seulement après les événements de Spider-Man avec Peter Parker.

Un arc complet pour Spider-Man : Miles Morales

Dès le début de l’aventure, le quartier natal de Miles, Harlem, sera le théâtre d’une guerre entre une société d’énergie et une puissante armée criminelle détenant des technologies de pointe. Encore entrainé par Peter Parker, il va devoir apprendre à gérer ses nouveaux pouvoirs comme l’invisibilité et le Venom Blast, un poison électrique. Le personnage Miles Morales aura des animations et des mécaniques uniques ainsi que des mouvements propres à lui.

Si l’histoire de Peter est issue d’une tragédie, celle de Miles est plus familiale. Bryan Intihar, directeur créatif d’Insomniac Games, assure d’ailleurs l’expérience ne sera pas au rabais malgré son statut de standalone : “Miles Morales a le droit à un arc riche et entier qui a débuté dans Spider-Man. Ce nouveau jeu représente l’avènement d’un héros et c’est une histoire complète. Quand nous avons commencé à la concevoir, nous avons réalisé qu’avec une narration un peu plus compactée, nous pouvions raconter une histoire très marquante émotionnellement parlant. Ce que je trouve vraiment fascinant avec le personnage de Miles, c’est qu’il a des amis qu’il pourrait laisser entrer dans son monde – son monde humain et son monde de Spider-Man. Il est un peu différent dans sa façon d’aborder les choses.”

Le premier trailer de Spider-Man : Miles Morales

Spider-Man : Miles Morales sera disponible exclusivement sur PS5 à la fin de l’année.