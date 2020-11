Spider-Man: Miles Morales : un bug transforme le super-héros en différents objets

Spider-Man : Miles Morales est l’un des jeux les plus intéressants pour le lancement de la PlayStation 5. Nombreux sont les fans à s’y être déjà mis. Et de nombreux bugs ont déjà fait surface. Certains ont même déjà été corrigés par le studio Insomniac Games. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est pour le moins insolite puisqu’il vient transformer le héros en divers objets du monde réel. Y compris un chauffage d’extérieur.

Andy H, Froste et bon nombre d’autres joueurs ont découvert un étrange bug dans Spider-Man : Miles Morales. Celui-ci transforme l’homme-araignée en objets réels. Si vous avez déjà voulu garder les gens au chaud pendant que vous combattez le crime, c’est votre chance.

Le studio Insomniac Games a été contacté sur le sujet, évidemment, mais celui-ci avait déjà tweeté, expliquant que ce petit souci était “aussi embarrassant qu’il fait chaud au cœur”. Phil Lord, de Into the Spider-Verse, s’en est d’ailleurs amusé, déclarant que ce chauffage d’extérieur trouverait sa place dans la suite si l’équipe “avait tant soit peu de respect pour elle-même”.

Selon le créateur de personnages Xavier, cela pourrait avoir un lien avec les nombreuses demandes dans l’approche du moteur du jeu pour diffuser le contenu. Les personnages de Miles Morales demandent beaucoup de RAM, suffisamment pour que le moteur se mélangent les pédales et charge un autre modèle à un autre endroit dans la mémoire. Le logiciel n’a pas initialement été conçu pour gérer quelqu’un se déplaçant dans une ville de New York City virtuelle à des vitesses si élevées, pour le dire autrement.

Ce n’est pas le plus facile des bugs à découvrir et il ne serait pas surprenant que Insomniac Games le corrige très bientôt, si ce n’est pas déjà fait. Toujours est-il que, pour l’heure, c’est un moyen supplémentaire de rire dans un jeu qui ne manque déjà pas du sens de l’humour. Toujours appréciable.

I found one in the new Spider-Man game, where I turned into a patio heater for no apparent reason. pic.twitter.com/ApChq2nB1s

— Andy H (@DoctorCuriosity) November 27, 2020