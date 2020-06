Spider-Man : Miles Morales sur PS5 est un standalone

Insomniac Games annonce que Spider-Man : Miles Morales n'est pas une extension, ni une suite du Spider-Man sur PS4 et encore moins un remaster.

Comme inFamous First Light avec Abigail “Fetch” Walker, Uncharted : The Lost Legacy avec Nadine Ross et Chloé Frazer ou encore The Last of Us : Left Behind avec Ellie et Riley, Spider-Man : Miles Morales est un standalone qui ne nécessite pas la première adaptation vidéoludique du célèbre tisseur de toile par le studio américain Insomniac Games pour être joué sur PS5. Si Simon Rutter, vice-président exécutif et chef des opérations commerciales européennes chez Sony Interactive Entertainment, avait timidement évoqué la nature du jeu : “Je suppose que vous pouvez appeler ça une extension et une amélioration du précédent jeu. Il y a une composante considérable de Miles Morales – qui est l’élément d’extension -, mais aussi des améliorations majeures au sein du jeu et de son moteur, utilisant évidemment certaines des technologies et fonctionnalités majeures de la PS5“, Insomniac Games a vite décidé de confirmer qu’il s’agissait bien d’un standalone.

Check out these beautiful new screenshots for #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/vNTroxqctv — Insomniac Games (@insomniacgames) June 12, 2020

Un trailer pour Spider-Man : Miles Morales

Le standalone de Spider-Man dédié à Miles Morales, un new-yorkais métis avec des origines latinos et africaines qui souhaite épauler Peter Parker comme un deuxième Spider-Man, sortira en exclusivité sur PS5 dès la fin d’année et en même temps que le lancement de la nouvelle console de Sony.