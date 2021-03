Spider-Man : Miles Morales s’offre une nouvelle optimisation technique sur PS5

Un nouveau costume et une déformation réaliste des muscles dans Spider-Man : Miles Morales.

En plus de proposer une Advanced Tech Suit (une tenue futuriste créée pour le voyage dans le temps) et une correction de plusieurs bugs, la nouvelle mise à jour de Spider-Man : Miles Morales intègre une fonctionnalité inédite à la version PS5. Certains costumes de Miles ont désormais une déformation musculaire réaliste. Cela signifie essentiellement que les animations des muscles et du tissu sont beaucoup plus réalistes et détaillées. Cette technique est traditionnellement utilisée dans les films, et la puissance supplémentaire de la PS5 par rapport à la PS4 a sans aucun doute aidé les développeurs d’Insomniac Games à mettre en avant de la déformation musculaire en temps réel.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P — Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021

Insomniac Games explique le fonctionnement de la déformation musculaire dans Spider-Man : Miles Morales

“Nous avons entièrement simulé le personnage de l’intérieur vers l’extérieur, en utilisant des techniques qui n’étaient auparavant disponibles qu’au cinéma. Chaque déformation que vous voyez à la surface du costume est le résultat de la simulation des muscles et du tissu“, a déclaré Josh DiCarlo, lead character technical director chez Insomniac Games.

Spider-Man : Miles Morales s’est révélé être un succès pour Sony Interactive Entertainment puisqu’en 2020, il s’est vendu à plus de 4,1 millions d’unités. Ce chiffre comprend les exemplaires PS5 et PS4, à la fois en numérique et en physique. En comparaison, le premier Spider-Man d’Insomniac Games s’est vendu à plus de 3,3 millions d’exemplaires en l’espace de trois jours. Depuis sa sortie en septembre 2018, il s’est écoulé à plus de 20 millions d’unités dans le monde.