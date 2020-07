Spider-Man : Miles Morales sera jouable en 4K à 60fps avec le mode performance sur PS5

Insomniac Games laissera le choix aux joueurs entre "graphismes clinquants" et "fluidité" pour Spider-Man : Miles Morales.

Prévu pour la fin de l’année en exclusivité sur PS5, le standalone Spider-Man : Miles Morales du studio américain Insomniac Games (Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) tournera dans les meilleures conditions sur la nouvelle console de Sony : “Parcourez la ville de New York comme jamais auparavant sur PS5 avec un mode performance 4K/60fps“. A noter que le potentiel mode résolution devrait lui permettre de profiter de la fameuse technologie Ray Tracing pour sublimer les effets lumineux et d’une qualité 4K mais en 30fps. De nouvelles informations concernant d’autres options visuelles seront partagées ultérieurement.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Comment Miles Morales a rejoint l’univers principal de Marvel en tant que Spider-Man

Miles Morales est un super-héros très populaire, en grande partie grâce à son rôle principal dans Spider-Man : Into The Spider-Verse et Spider-Man sur PS4, puis prochainement sur PS5 avec Spider-Man : Miles Morales. Si Miles est devenu un héros important dans le monde de Marvel, cela n’a pas toujours été le cas dans les comics. Miles Morales est un personnage créé par l’écrivain Brian Michael Bendis et dessiné par Sara Pichelli pour prendre le relais de Spider-Man après la mort de Peter Parker. Le nouveau Spider-Man a des pouvoirs à la fois similaires et différents de ceux du Spider-Man original, notamment la capacité de produire à la fois du venin et des explosions électro-énergétiques.

Le personnage Miles Morales fait partie de l’univers dit “Ultimate” de la Terre-1610 qui est l’univers 616 mais re-imaginé (une réalité alternative de l’univers Marvel dans laquelle Peter Parker a été tué par le Bouffon vert). Après Ultimate Comics : Spider-Man, le héros métisse apparaît dans les comics comme Spider-Men, Ultimate Comics : Ultimates, Cataclysm : Ultimate Spider-Man, Ultimates : Last Stand, Spider-Verse, Spider-Men II. Il aura ensuite des aventures en solo avec Miles Morales : Utimate Spider-Man en 2014. Depuis l’évènement Secret Wars et l’aide inattendue d’un hamburger, il vit en Terre-616 et est devenu le Spider-Man principal de New York. Il deviendra même un membre de la dernière équipe des Vengeurs. La popularité de Miles Morales a augmenté de manière croissante.