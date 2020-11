Spider-Man : Miles Morales présente son héros principal avec Stephen A Smith d’ESPN

Monument du sport US et boite à memes, le charismatique Stephen A Smith fait la promotion de Spider-Man : Miles Morales.

Si Miles Morales sera le personnage phare d’un des jeux les plus attendus du lancement de la PS5, Stephen A Smith et ses folles punchlines ont été missionnés par Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games pour présenter le super-héros noir : “Si vous ne savez pas qui est Miles Morales, alors laissez-moi vous donner quelques informations. Si vous voulez devenir Spider-Man, vous devrez relever le défi, quel que soit le chemin que vous prendrez. Il a tous les pouvoirs de l’homme-araignée… Une agilité folle, une super force, il peut marcher sur les murs, vous connaissez le truc, et en plus il a des pouvoirs que vous n’avez jamais vus auparavant. Miles connaît sa responsabilité envers sa famille, son quartier et la ville entière. Il ne reculera pas. Miles Morales est Spider-Man. Alors voilà, c’est mon gars, maman. Tu ne sais pas, maintenant tu sais.”

Spider-Man : Miles Morales x Jaden Smith

La chanson “I’m Ready” de l’artiste américain Jaden Smith a été créée pour la bande-son de Spider-Man : Miles Morales en collaboration avec Marvel Games et PlayStation. Le clip officiel dévoile plusieurs extraits de l’exclusivité PS5. Assistez à l’ascension de Miles Morales qui devient le nouveau Spider-Man de New York dans cette expérience vidéo immersive.