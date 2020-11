Spider-Man : Miles Morales prépare son arrivée sur PS5 et PS4

Quand Peter Parker n'est pas là pour s'occuper d'une menace pouvant mettre en danger les citoyens de New York, la grande pomme peut désormais compter sur Miles Morales.

Avec Spider-Man : Miles Morales, les fans du célèbre univers de Marvel vont pouvoir assister à la naissance de l’afro-américain comme super-héros avec ses doutes, ses envies et ses peurs. En plus d’être de nouveau confronté au Rhino avec qui il a quelques différends depuis le premier opus, l’adolescent devra faire face au Rôdeur et au Bricoleur. Et n’oubliez jamais… Be Greater (Soyez plus grand) ! Be Yourself (Soyez vous-même) !

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV — Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020

A noter qu’une mise à jour de la version PS4 de Spider-Man, prévue pour fin novembre, permettra d’exporter sa sauvegarde vers la PS5 pour continuer sa partie ou profiter du New Game+ avec Spider-Man Remastered. Trois tenues additionnelles (Amazing Suit, Advanced Armored et Arachnid Rider Suit) seront d’ailleurs disponibles dans les deux versions.

Spider-Man : Miles Morales x Adidas

Insomniac Games, PlayStation et Marvel Games ont travaillé en étroite collaboration avec Adidas pour créer une paire de chaussures afin d’affirmer la personnalité de Miles Morales : “C’est un adolescent stylé qui vient de quitter son Brooklyn natal pour s’installer à Harlem. Au début du jeu, il crée sa propre tenue de Spider-Man à partir de vêtements de sport qu’il affectionne au quotidien. Mais Spider-Man est un super-héros au style à toute épreuve et Miles avait besoin des baskets parfaites pour peaufiner son look. Dès le départ, nous voulions rendre hommage aux Adidas Superstar à l’occasion de leur 50ème anniversaire. Il s’agit d’un modèle intemporel, typiquement new-yorkais et emblématique de la marque. Nous avons choisi de coordonner ses baskets à sa célèbre tenue noire ornée d’une araignée rouge.”

Miles rocks these limited run @adidas Superstar sneakers in game, and you can rock 'em in real life. Here's how: https://t.co/fDiplRl6Lp #BeYourself pic.twitter.com/pbf0udRGEJ — PlayStation (@PlayStation) November 9, 2020

En plus d’en faire la promotion dans le jeu, les baskets Superstar Spider-Man : Miles Morales seront disponibles en édition limitée dès le 19 novembre prochain aux États-Unis, au Canada et dans la zone Asie-Pacifique ainsi que dans certains pays d’Europe à partir du 4 décembre 2020.

Le trailer de lancement de Spider-Man : Miles Morales

Miles Morales est prêt pour sa nouvelle aventure à New York !