Spider-Man : Miles Morales ne manquera pas le lancement de la PS5

Prévu aussi bien sur PS4 que sur PS5, mais avec une qualité différente, notamment avec les fonctionnalités et les améliorations next-gen, Spider-Man : Miles Morales sera à l’heure. Le studio américain Insomniac Games a officiellement terminé le développement du standalone et peut donc désormais se concentrer sur de potentiels DLC qui renforceront l’expérience. Les développeurs pourraient songer à teaser quelques éléments pour la suite de l’histoire principale avec Peter Parker comme des alliés ou des super-vilains.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020