Spider-Man : Miles Morales dévoile son mode photo et ses fonctionnalités

Les fans de Marvel et les passionnés de photographie vont pouvoir réaliser leurs meilleurs clichés de Miles Morales.

James Stevenson, community director chez Insomniac Games, a récemment expliqué que le mode photo de Spider-Man : Miles Morales est une version revisitée du premier jeu du studio américain sur le super-héros de Marvel. Pour mieux l’appréhender, il décrit les nouveautés qui attendent les joueurs : “Une chose que nous avons remarquée, c’est que la communauté cherchait différents endroits dans la ville pour maximiser les effets de lumière sur leurs clichés. C’est ce qui a conduit à la création du mode Lumière. Vous pourrez placer et contrôler jusqu’à trois sources lumineuses et ajuster leur hauteur, leur distance, leur couleur, leur intensité, leur diffusion et leur douceur. Nous donnons aussi aux joueurs la possibilité de contrôler la lumière naturelle. Vous pourrez régler la lumière de l’environnement, y compris l’intensité du soleil, son élévation et sa rotation. Et vous pourrez bien sûr ajuster la lumière ambiante. Notre meilleur conseil est de régler la lumière ambiante très bas et d’utiliser ensuite les outils de lumière pour créer de superbes contrastes. Au-delà de toutes les incroyables options du jeu d’origine, nous avons également ajouté la possibilité de changer de tenue directement depuis le mode photo, d’activer ou désactiver l’affichage des héros et des ennemis, d’activer ou désactiver la météo, et nous avons créé une option séparée pour la profondeur de champ. Vous découvrirez également de tout nouveaux stickers et cadres aux couleurs de Miles Morales ! Et pour Marvel’s Spider-Man Remastered, nous avons rajouté beaucoup de ces nouvelles fonctionnalités au mode Photo. Nous avons hâte de voir comment les photographes numériques vont utiliser ces nouveaux outils pour immortaliser Peter.”

Une bande-annonce pour le mode photo de Spider-Man : Miles Morales

Brandon Tepezeno, assistance développement : “N’ayez pas peur que les filtres surchargent votre photo. Même si vous les réglez à 25% ou moins, ça peut ajouter un petit effet subtil à l’image, effet que vous ne pourriez pas obtenir uniquement avec la lumière“

James Ham, responsable principal de l’animation : “Mon truc, c’est de créer la composition parfaite. Bougez le soleil ou la Lune si vous êtes dehors ! Placez les lumières comme ça vous chante et jouez avec la distance focale et l’ouverture“

Paul Hiley, chef programmation gameplay : “J’utilise souvent des projecteurs dirigés en l’air pour appuyer les effets de la météo, comme le brouillard ou la neige (ou pour leur donner une couleur dramatique)“

Charlie Carucci, conception : “L’une des premières options que je bidouille quand j’ouvre le mode Photo, c’est l’inclinaison. En inclinant la caméra, ça peut vraiment aider à capturer un mouvement de balancier ou de combat. Les lumières colorées fonctionnent aussi très bien si vous les faites correspondre à la couleur de ce que vous essayez de capturer. Par exemple, une lumière violette rend vraiment bien quand il y a un membre de l’Underground dans le cadre“

Mike Fitzgerald, direction générale : “Même si vous jouez en mode performance, la PS5 passe automatiquement en mode fidélité quand vous activez le mode Photo, pour que chaque cliché soit en 4K avec le Ray Tracing“

Gil Doron, conception UI/UX : “Vous pouvez utiliser les lumières pour accentuer les effets spéciaux. Par exemple, essayez une lumière orange ou jaune sur Miles quand il fait une attaque bioélectrique pour intensifier la luminosité des effets“

Spider-Man : Miles Morales est disponible sur PS5 et PS4.