Spider-Man : Into the Spider-Verse 2 sera réalisé par un nouveau trio

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson remplacent Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman pour la réalisation du film d'animation Spider-Man : Into the Spider-Verse 2.

Trois ans auparavant, Spider-Man : Into the Spider-Verse a marqué les débuts sur grand écran de Miles Morales, un adolescent afro-latino qui enfile le costume d’araignée pour vivre de folles aventures au sein d’un multivers Marvel, allant jusqu’à remporter l’Oscar du meilleur film d’animation. La suite très attendue sera écrite par Phil Lord, Chris Miller et David Callaham. Le réalisateur original, Peter Ramsey, sera producteur exécutif, tout comme Aditya Sood. Cependant, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman ne seront pas de retour au générique.

The multiverse is expanding. Meet your #SpiderVerse sequel directing team: Joaquim Dos Santos (@jds_247)

Kemp Powers (@powerkeni)

Justin K. Thompson (@shinypinkbottle) pic.twitter.com/pLrpYwz6Wl — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) April 19, 2021

Cependant, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman ne seront pas de retour au générique de la suite. En effet, Sony Pictures Animation a décidé de miser sur Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson : “L’équipe derrière… Spider-Man Into the Spider-Verse a placé la barre très haut, et c’est avec humilité que nous relevons le défi d’écrire le prochain chapitre de l’histoire de Miles Morales. Nous avons hâte de surprendre les fans avec la nouvelle aventure sauvage dans laquelle nous envoyons Miles avec ses amis, anciens et nouveaux !”

Le nouveau trio de réalisateurs derrière Spider-Man : Into the Spider-Verse 2

Joaquim Dos Santos a précédemment réalisé, produit et storyboardé sur de nombreuses séries animées, notamment The Legend of Korra et Avatar : The Last Airbender (Nickelodeon), Voltron : Legendary Defender (DreamWorks Animation), Justice League Unlimited et Teen Titans (Warner Bros). Il a commencé sa carrière chez Sony Pictures Television il y a 20 ans, travaillant sur des séries animées telles que Roughneck : The Starship Troopers Chronicles et Men in Black : The Series. Scénariste, dramaturge, producteur et réalisateur récompensé par un Golden Globe et nommé aux Oscars, Kemp Powers a récemment écrit le premier long-métrage de Regina King, One Night in Miami, qui était une adaptation de sa pièce de théâtre acclamée. Il a également codirigé et écrit sur Soul, nominé pour le meilleur film d’animation de Disney/Pixar. Il a également écrit pour la série de CBS All Access (désormais Paramount +), Star Trek : Discovery. Justin K. Thompson a récemment été le concepteur de la production du film original Spider-Verse, ce qui lui a valu un Annie Award pour son travail, ainsi qu’une nomination à l’Art Directors Guild Award. Avant d’être derrière Cloudy with a Chance of Meatballs pour Sony Pictures Animations et sa suite, il est passé par The Orphanage Animation Studios, The Jim Henson Company et Lucasfilm Animation.

Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg sont producteurs sur Spider-Man : Into the Spider-Verse 2, sachant que le nouveau coproducteur est Alonzo Ruvalcaba. Le film devrait sortir dans les salles obscures d’ici le 7 octobre 2022.