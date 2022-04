Spider-Man : Beyond the Spider-Verse sera la suite de Spider-Man : Across the Spider-Verse

La deuxième partie du film d'animation Spider-Man : Across the Spider-Verse se nomme désormais Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.

Sony Pictures Animation annonce que Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part One) et Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part Two) deviennent respectivement Spider-Man : Across the Spider-Verse et Spider-Man : Beyond the Spider-Verse. En plus d’être la deuxième partie des nouvelles aventures de Miles Morales, Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099 et Spider-Gwen, le long-métrage sera également un nouvel opus en lui-même. Les sorties sont bien évidemment toujours programmées pour le 2 juin 2023 et le 29 mars 2024.

🕷 @philiplord and @chrizmillr were beyond excited to share #SpiderVerse updates during @SonyPictures' presentation at #CinemaCon. The latest:

🕸 Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023

🆕 Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – March 29, 2024 pic.twitter.com/msNzkdCzS4 — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 26, 2022

Les réalisateurs sont Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Les producteurs sont Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg. Alonzo Ruvalcaba est coproducteur. Phil Lord et Chris Miller seront également crédités en tant que scénaristes ainsi que David Callaham. Le réalisateur de la série de films Spider-Verse, Peter Ramsey, revient également en tant que producteur exécutif, aux côtés d’Aditya Sood.

Les premières informations sur Spider-Man : Across the Spider-Verse

Lors de la CinemaCon 2022 à Las Vegas, Sony Pictures Animation a dévoilé les 15 premières minutes de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Les images se déroulent sur Earth-65. La Spider Gwen de Hailee Steinfeld rencontre un Spider-Man d’une autre dimension, Miguel O’Hara, interprété par Oscar Isaac. Ils sont transportés par un oiseau que O’Hara affronte. La Jessica Drew d’Issa Rae vient se joindre au combat sur une moto. C’est une amie d’O’Hara. Un hélicoptère tombe du ciel… Gwen et O’Hara utilisent leurs toiles pour l’empêcher de tomber et de créer d’autres dégâts.

Gwen rencontre son père flic, et elle lui dit qu’elle n’a pas tué Peter. “Tu penses vraiment que je suis une meurtrière ? Je suis ta fille“. Le père de Gwen commence à lui lire ses droits Miranda. La séquence passe ensuite à l’univers de Miles Morales. Ses parents et lui rencontrent le principal à son école. Ses sens d’araignée sont déclenchés et il part. La directrice, interprétée par Rachel Dratch, dit à sa mère : “Votre fils vous ment. Et je pense que vous le savez.“