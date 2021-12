Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part One), une nouvelle aventure à travers le multivers

Miles Morales retrouve Gwen Stacy dans Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part One).

Ce nouveau film d’animation Spider-Man en deux parties devait se concentrer sur la relation entre Miles Morales/Spider-Man (Shameik Moore) et Gwendolyn “Gwen” Maxine Stacy/Spider-Woman (Hailee Steinfeld). A noter que Peter Benjamin Parker/Spider-Man (Jake Johnson), une version alternative et délurée du héros de l’univers de Miles qui a été son mentor, Jessica Miriam Drew/Spider-Woman (Issa Rae) et Takuya Yamashiro, le Spider-Man de la série japonaise de 1978, viendront aider Miles, Gwen et Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) face à de nouveaux super-vilains.

Un trailer pour Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part One)

La première partie de Spider-Man : Across The Spider-Verse devrait sortir au cinéma le 7 octobre 2022.

Les producteurs sont à nouveau Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg ; Alonzo Ruvalcaba est coproducteur. Phil Lord et Chris Miller seront également crédités en tant que scénaristes sur le film, ainsi que David Callaham. Le réalisateur de Spider-Man : Into the Spider-Verse, Peter Ramsey, revient en tant que producteur exécutif, aux côtés d’Aditya Sood, et laisse le flambeau à Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson.