Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part One) est repoussé à 2023

Sony Pictures Animation revoit son planning pour les sorties de Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part One) et Spider-Man : Across The Spider-Verse (Part Two).

Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part One), la suite du film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse, est officiellement décalé du 7 octobre de cette année au 2 juin 2023. Le communiqué a été divulgué juste avant la présentation de Sony Pictures Animation au CinemaCon se déroulant la semaine prochaine à Las Vegas.

De ce fait, Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part Two) est désormais prévue pour le 29 mars 2024. Les films seront projetés en grands formats premium et en IMAX. Les réalisateurs sont Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson.

Le report de Spider-Man : Across The Spider-Verse chamboule le calendrier de Sony Pictures Animation et Sony Pictures Entertainment

Sony avance son autre film d’animation, Lyle, Lyle, Crocodile de Josh Gordon et Will Speck du 18 novembre prochain au 7 octobre 2022. De plus, Sony a programmé Madame Web, le spin-off de Spider-Man, du réalisateur S.J. Clarkson, pour le 7 juillet 2023, avec Sydney Sweeney et Dakota Johnson.

Il y a aussi la nouvelle collaboration entre Denzel Washington et le réalisateur Antoine Fuqua, The Equalizer 3, prévue pour le 1er septembre 2023. Le film du studio sur la guerre de Corée, Devotion, du réalisateur JD Dillard, avec Jonathan Majors et Glen Powell, est lui prévu pour le 14 octobre prochain avec des séries limitées, avant de s’étendre le 21 octobre 2022 et de sortir en salles le 28 octobre 2022.