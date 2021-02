Spider-Man 3 devient officiellement Spider-Man : No Way Home

Un titre et un logo pour le nouveau long-métrage Spider-Man.

La suite de Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home ne s’intitulera pas Spider-Man : Phone Home comme l’avait suggéré Tom Holland, Spider-Man : Home-Wrecker comme l’avait insinué Jacob Batalon ou Spider-Man : Home Slice comme l’avait soufflé Zendaya Coleman. En effet, le titre du troisième film Spider-Man de Sony Pictures est… Spider-Man : No Way Home. Entre le potentiel multiverse, la présence de Docteur Strange et une hypothétique liaison avec la série télévisée WandaVision, il est fort à parier que les nouvelles aventures de Peter Parker seront une fois de plus mouvementée, mais également surprenantes.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Spider-Man : No Way Home est attendu pour les fêtes de fin d’année au cinéma

Réalisé par Jon Watts à partir d’un scénario écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : No Way Home sera diffusé exclusivement dans les salles obscures dès le 15 décembre prochain. Après les événements liés à l’affrontement avec Mystério, l’identité secrète de Spider-Man est connue de tous. Pour sauver une nouvelle fois le monde, il va devoir travailler clandestinement avec son meilleur ami Ned Leeds et sa petite amie MJ, tout en affrontant de nouveaux méchants, à savoir Electro qui sera campé par Jamie Foxx, le même acteur que dans les deux films The Amazing Spider-Man de Marc Webb, et Docteur Octopus qui sera incarné par Alfred Molina, le même acteur que dans la trilogie de Sam Raimi.