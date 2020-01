Spectrum quitte le marché de la sécurité de la maison, les clients oubliés

Il existe de nombreuses solutions pour sécuriser son logement. En France, il est par exemple possible d'utiliser matériel et services de nos opérateurs mobiles. Aux États-Unis, Spectrum était bien établie. Malheureusement, elle vient de décider son retrait du marché.

De nombreux clients de Spectrum s’apprêtent à apprendre les risques de lier la sécurité de sa maison à un opérateur de télécom. En France, Orange, SFR ou Free proposent des solutions pour la sécurité de votre logement. Spectrum est une société américaine appartenant à Charter. Aujourd’hui, elle annonce à ses clients qu’elle allait cesser tout support de son service Spectrum Home Security à compter du 5 Février. Tout le système deviendra à cette date pratiquement inutile.

Spectrum quitte le marché de la sécurité domestique

En effet, si les appareils fonctionneront toujours individuellement, le service de monitoring et les accès à distance aux appareils ne seront eux plus opérationnels. C’est pourtant là la raison principale d’exister de ce genre de service. Un porte-parole déclarait à KSBY que Spectrum se retirait d’un marché dont il avait “hérité” il y a quatre ans, suite à un accord entre Time Warner Cable et Bright House. L’entreprise propose aujourd’hui des offres promotionnelles chez Abode ou Ring en compensation. Les premières avertissements de la coupure de ce service avaient été lancés en Décembre.

et laisse tous ses clients sur le carreau

Spectrum n’offre cela dit aucun remboursement et ces promotions n’aideront pas les clients qui ont investi dans des caméras et des capteurs divers pour leur maison. Selon Charte, seul un “petit pourcentage” de clients sera affecté mais ceux-ci se retrouveront avec un système de sécurité valant plusieurs centaines de dollars à changer complètement. D’autant que les firmwares embarqués sur ces appareils ne permettent pas de changer de service. Une preuve supplémentaire en tout cas qu’il vaut mieux opter pour une société spécialisée plutôt qu’une simple filiale d’une entreprise dont ce n’est pas l’activité principale. Vous ne seriez pas à l’abri que celle-ci décide de mettre un terme à cette activité, parce que pas suffisamment rentable par exemple. Et vous vous retrouveriez alors exactement dans cette situation.