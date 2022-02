SpaceX veut restaurer l’internet aux Tonga grâce à ses satellites Starlink

SpaceX veut aider à reconnecter les Tonga à se reconnecter à Internet grâce à ses satellites Starlink.

Les Tonga ont encore beaucoup de mal à restaurer leur accès à Internet depuis l’éruption volcanique du 15 janvier dernier. SpaceX pourrait bien aider ce petit État de Polynésie comportant plus de 170 îles du Pacifique Sud. En effet, selon The Wall Street Journal, le ministre des communications des Fidji Aiyaz Sayed-Khaiyum croit savoir que SpaceX chercherait à reconnecter les Tonga via son service d’internet satellite Starlink. L’entreprise américaine a une équipe aux Fidji chargée de construire une station au sol qui servirait de relais internet.

SpaceX veut aider à reconnecter les Tonga à se reconnecter à Internet

Le média américain Engadget a demandé des précisions à SpaceX. Pour l’heure, difficile de savoir de quel genre de services les Tongiens pourraient bénéficier, mais la connectivité aux Fidji ou aux Tonga serait en tous les cas nouvelle pour l’entreprise. La bêta publique de Starlink n’est en effet disponible que dans 25 pays au moment d’écrire ces lignes, et les plus proches voisins à pouvoir en bénéficier sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a environ 1 800 satellites en service, mais ce chiffre ne cesse de croître, SpaceX voulant logiquement augmenter son taux de couverture.

grâce à ses satellites Starlink

Un tel effort de reconnexion pourrait être bien plus complexe qu’il n’y parait. Les Tonga ont autorisé Kacific à fournir un service d’internet par satellite dans le pays à la fin du mois de janvier, mettant ainsi fin à une longue bataille. Difficile de savoir à quel point ces frictions pourraient affecter les plans de SpaceX, mais une chose est sûre, cela va alimenter la concurrence. Dans le même temps, ce pays du Pacifique n’a toujours pas de câble sous-marin pour son accès à internet et celui-ci ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines. Le pays n’aurait donc pas vraiment d’autre choix que de demander de l’aide extérieure s’il souhaite se reconnecter rapidement, et l’aide de SpaceX pourrait donner aux Tonga une sécurité appréciable dans l’éventualité d’une autre catastrophe de ce genre.