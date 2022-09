SpaceX veut mettre l’internet Starlink dans les bus scolaires ruraux

SpaceX veut proposer Starlink dans les bus scolaires ruraux aux États-Unis. Reste à savoir si la FCC soutiendra l'entreprise d'Elon Musk.

L’internet par satellite de Starlink s’est déjà énormément répandu, il couvre désormais notamment les bateaux et les camping-cars. Désormais, le service pourrait accompagner les enfants sur le chemin de l’école aux États-Unis. SpaceX a déposé un dossier auprès de la FCC pour un programme pilote Starlink dans les bus scolaires ruraux du pays.

SpaceX veut proposer Starlink dans les bus scolaires ruraux aux États-Unis

Le projet permettrait de garder les étudiants connectés pendant les longs trajets (plus d’une heure pour ce pilote), pour s’assurer qu’ils puissent terminer leurs éventuels devoirs nécessitant internet pendant le trajet s’ils ont une mauvaise connexion chez eux, voire pas de connexion du tout.

L’entreprise spécialisée dans l’aérospatiale a, dans le même temps, soutenu la proposition de la directrice de la FCC Jessica Rosenworcel faite en mai de proposer le Wi-Fi dans les bus scolaires. Elle explique aussi avoir aidé les efforts d’accès à internet via le programme E-Rate. Sans surprise, SpaceX est convaincu d’avoir la meilleure solution grâce à son déploiement rapide du satellite, ses antennes portables et un service rapide pour les zones “les plus éloignées”.

Reste à savoir si la FCC soutiendra l’entreprise d’Elon Musk

La FCC et SpaceX ont été contactés, ils n’ont pas encore souhaité communiquer sur le sujet. Cette initiative survient deux mois après que la FCC a autorisé l’utilisation de Starlink dans les véhicules, précisant que cela servirait l'”intérêt public” visant à garder les gens en ligne sur leurs trajets. Le concept n’est pas nouveau – Google, notamment, avait équipé ainsi des bus scolaires en Wi-Fi en 2018 après quelques tests -.

Il n’y a aucune garantie cependant que la FCC décide de soutenir SpaceX et d’investir dans son service Starlink pour les bus scolaires. La Commission a rejeté la demande de SpaceX de 885,5 millions de dollars d’aide via le Rural Digital Opportunity Fund, et l’entreprise d’Elon Musk avait répondu en qualifiant ce refus de “vraiment injuste” et, notamment, sans aucun fondement. Le service d’internet par satellite offre théoriquement une couverture plus homogène que la data cellulaire, et les concurrents de Starlink, comme le Projet Kuiper d’Amazon, ne sont pas encore déployés.