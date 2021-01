SpaceX va tenter d'”attraper” le premier étage de sa fusée Starship avec la tour de lancement

Pour pouvoir faire diminuer la facture des lancements d’appareils dans l’Espace, il y a plusieurs options. L’une d’entre elles consiste à récupérer les fusées une fois leur mission accomplie. C’est sur cette voie que s’est engagée SpaceX, ce qu’elle fait d’ailleurs aujourd’hui assez bien. À tel point que la société d’Elon Musk rêve aujourd’hui de pouvoir récupérer le premier étage de sa future fusée Starship…

SpaceX pourrait ne pas utiliser de “pieds” pour faire atterrir sa prochaine génération de fusées. Elon Musk a révélé sur Twitter que son entreprise allait tenter d'”attraper” le premier étage Super Heavy de sa fusée Starship grâce au bras de la tour de lancement, avec les ailettes en grille – qui servent à contrôler la descente – pour gérer la charge. Comme TechCrunch l’explique, ce processus viserait ainsi à immobiliser la fusée grâce au bras de la tour avant même que celle-ci n’ait touché le sol.

Voilà qui requiert un positionnement extrêmement précis. Et il y a encore énormément de travail. Le premier vol test de la fusée Super Heavy/Starship ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois, au mieux. Toujours est-il que si cette méthode de récupération est un succès, cela pourrait éviter à SpaceX de devoir ajouter d’imposants pieds à sa fusée. Un système de manœuvre aussi précis pourrait par ailleurs réduire les délais, permettant à SpaceX de relancer la fusée sans avoir à la déplacer jusqu’à sa position de lancement (puisqu’elle y serait déjà).

Tout ceci pourrait être crucial pour permettre à SpaceX d’atteindre ses objectifs. Elon Musk, et SpaceX dans son ensemble, rêve d’avoir un système de fusée davantage réutilisable que ce qui est fait actuellement avec les Falcon. Cela permettrait à la fusée Starship d’accélérer sa disponibilité pour tout un tas de missions extrêmement diverses et prometteuses, y compris les voyages vers la Lune et Mars. Un booster qui n’a besoin de rien d’autre, ou presque, qu’un plein de carburant pour redécoller serait un énorme avantage.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020