SpaceX montre à quoi pourrait ressembler le lancement du Starship

SpaceX donne des nouvelles de son projet Starship, un lanceur titanesque qui pourrait révolutionner le voyage spatial.

Elon Musk vient de donner de grandes nouvelles concernant le lanceur Starship et durant sa présentation, SpaceX a montré à quoi pourrait ressembler un système de lancement aussi gigantesque. Le système Starship se compose du vaisseau Starship sur un booster super-lourd. SpaceX travaille à rendre l’ensemble rapide et réutilisable pour des missions vers la Lune et Mars grandement facilitées. Après avoir quitté notre planète, le booster se sépare et retourne sur le site de lancement. Le vaisseau, lui, poursuit jusqu’à sa destination avant de revenir sur Terre.

SpaceX donne des nouvelles de son projet Starship

Le PDG de SpaceX expliquait que le booster passera six minutes en vol en tout. Deux minutes pour prendre de l’altitude et quatre pour son retour. Dans le futur, ce système pourrait être réutilisé toutes les six à huit heures pour trois lancements par jour. Tout ceci est “crucial pour un futur dans lequel l’humanité explore les étoiles.” Elon Musk évoquait aussi les missions de ravitaillement en oxygène liquide en orbite, une procédure absolument essentielle pour les vols longue durée.

Le booster super-lourd a plus de deux fois plus de puissance que la fusée Saturn V, la plus imposante à ce jour. Dans sa version actuelle, il utilise pas moins de 29 moteurs Raptor, mais pourrait en avoir à terme 33. La version 2 de ces moteurs, complètement revue par rapport à la première, coûte moitié moins cher et nécessite moins de pièces. L’entreprise peut en fabriquer 5 ou 6 par semaine actuellement, mais dès le mois prochain, sa capacité de production devrait atteindre les 7 unités.

Un lanceur titanesque qui pourrait révolutionner le voyage spatial

Outre le fait de pouvoir transporter des centaines de tonnes de matériel, Starship pourrait révolutionner le voyage spatial si SpaceX le rend aussi abordable que l’annonce Elon Musk. Selon ses propres mots, un lancement de Starship coûterait moins de 10 millions de dollars par vol, d’ici deux à trois ans. Bien moins donc qu’avec une Falcon 9, estimé à environ 60 millions de dollars.

SpaceX veut par ailleurs lancer so Starship depuis son centre Starbase, à Boca Chica, au Texas, dans lequel il fabrique actuellement le prototype de la fusée. L’entreprise doit encore obtenir l’autorisation de la FAA, ce qui n’est pas une mince affaire. Il se pourrait que la réponse puisse arriver dès le mois prochain. SpaceX s’attend aussi à ce que sa fusée soit prête d’ici là. Un premier vol test orbital de Starship pourrait donc arriver bientôt. À suivre !