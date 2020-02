SpaceX lance de nouveaux satellites, mais rate l’amerrissage du propulseur

Troisième lancement depuis le début de l'année, il a cependant été marqué par l'incapacité à récupérer le booster réutilisable, qui a terminé sa course dans l'océan.

Le projet de SpaceX de fournir un accès à Internet avec une couverture mondiale complète à l’aide de satellites paraissait un peu fou il y a quelques années, mais Elon Musk et tous ses employés l’on concrétisé. L’objectif de déploiement à grande échelle couvrirait la planète grâce à une flotte de 11 943 satellites à orbite terrestre basse (LOE – Low Earth Orbit) qui formeront la constellation Starlink. À ce jour, seuls 240 satellites ont été mis en orbite, à quelques 550 km d’altitude. Le site Techcrunch nous apprend cependant que désormais ce nombre se porte à 300 puisque SpaceX a effectué un cinquième vol pour déployer 60 satellites supplémentaires. L’entreprise se rapproche ainsi du seuil des 400 satellites qui permettraient d’assurer un fonctionnement basique du réseau. Le prochain palier à atteindre sera celui des 800 satellites, pour offrir une couverture de meilleure qualité au réseau — plusieurs satellites orbitant au même moment le même espace.

Un booster à l’eau

Lors de la dernière mission, l’entreprise était parvenu à récupérer une nouvelle fois son propulseur, et visait également à récupérer les demi-coiffes lancées avec les fusées : elle en avait sauvé la moitié. SpaceX a déclaré pouvoir relancer 10 fois ses fusées Falcon 9 en les révisant entre chaque mission, avant de devoir les démonter et les recycler. Ce lancement marquait la quatrième utilisation du booster Falcon 9, malheureusement pour l’entreprise, il n’a pas pu être sauvé.

Quatrième lancement

Il avait été utilisé trois fois en 2019 — la dernière fois il y a seulement 62 jours —, et SpaceX visait un amerrissage réussi : cela aurait été son cinquantième succès. Cependant, comme le précise le site américain, des panaches de fumée sont visibles à côté de la barge, indiquant que le propulseur a finit sa course dans l’océan. Selon SpaceX, comme il a amerrit en déclenchant ses thrusters ou propulseurs embarqués, il y est arrivé sans dommage et des composants pourraient être sauvés. Il ne va pas falloir attendre longtemps avant le prochain lancement, le mois prochain signant le retour de SpaceX sur la base de Cape Canaveral.