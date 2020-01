SpaceX lance 60 satellites supplémentaires en orbite pour étoffer sa constellation StarLink

De quoi rendre les astronomes encore un peu plus nerveux, et les satellites déjà dans le ciel un peu moins seuls.

Dans la course à la conquête de l’espace, tout le monde n’a pas les même objectifs. SpaceX en a elle trois : coloniser Mars, offrir des voyages spatiaux et développer un réseau Internet satellitaire pour couvrir la planète, notamment les régions reculées et les pays défavorisés. En comparaison, les initiatives se cantonnant au tourisme (Jeff Bezos avec Blue Origin et Richard Branson avec Virgin Galactic) font presque pâle figure. L’objectif de déploiement d’un réseau Internet à grande échelle qui couvrirait la planète grâce dépend d’une flotte de 11 943 satellites à orbite terrestre basse (LOE – Low Earth Orbit) qui formeront la constellation Starlink. À ce jour, seuls 180 satellites ont été mis en orbite, à quelques 550 km d’altitude. Le site Space.com nous apprend cependant que désormais ce nombre se porte à 240 puisque SpaceX a effectué un quatrième vol pour déployer 60 satellites supplémentaires.

Les astronomes ne sont pas ravis

Cet ajout ne ravira pas les astronomes qui se sont d’ores et déjà plaints de la présence croissante d’objets célestes lumineux qui rendent moins commodes leurs observations par télescopes ; ceux-ci s’appuyant sur des expositions longues, lorsqu’un objet lumineux passe dans leur champ de vision, l’image capturée s’obscurcit sans qu’on puisse en déterminer la cause. SpaceX a cependant écouté les revendications et appréhensions des scientifiques et a appliqué un vernis spécial sur un des satellites de la troisième mission — celui-ci est encore en train de s’ajuster, mais nous saurons tôt ou tard si ses modifications ont un impact.

Des missions de plus en plus réussies

En plus d’avoir réussi une nouvelle fois à récupérer son propulseur (ou booster dans la langue d’Elon Musk), SpaceX vise à récupérer les charges utiles lancées avec les fusées. Et pour cette première tentative, c’est une semi-réussite : grâce au bateau Mr. Tree, l’équipe a pu récupérer la moitié de la charge utile dans ses filets. Aujourd’hui marquait le deuxième lancement de satellites ce mois-ci, une accélération significative du rythme de la mission, et le troisième vol de la fusée Falcon 9 lancée depuis Cape Canaveral. SpaceX a déclaré pouvoir relancer 10 fois ses fusées Falcon 9 en les révisant entre chaque mission. Avec 240 satellites dans le ciel, l’entreprise se rapproche du seuil des 400 permettant d’assurer une couverture fonctionnelle.