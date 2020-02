SpaceX évoque sérieusement les voyages en orbite terrestre haute

Première annonce de taille confirmant la volonté de l'entreprise de concrétiser le tourisme spatial.

Le tourisme spatial est un vieux fantasme. Alors que SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos et Virgin Galactic de Richard Branson se font la course pour déterminer qui sera le premier à proposer des voyages spatiaux, on apprenait le 10 février que la NASA pourrait coiffer toutes ces entreprises privées au poteau grâce à un module habitable ajouté à la Station Spatiale Internationale. Réservé aux représentants officiels des entreprises et des institutions qui mènent des “activités commerciales et marketing approuvées” avec l’agence américaine, chaque journée passée à son bord sera facturée 35 000 dollars. L’entreprise de Elon Musk annonce aujourd’hui elle aussi un programme de tourisme spatial, mais qui dépassera l’orbite terrestre basse à 250 miles d’altitude pour atteindre deux à trois fois cette distance, de 500 à 750 miles de la surface terrestre (soit 800 à 1 200 kilomètres).

SpaceX x Space Adventures

D’ici la fin de l’année prochaine, SpaceX a l’ambition de lancer quatre touristes par navette dans l’espace. Le coût du billet aller-retour s’élèvera à plusieurs millions d’euros. L’entreprise privée travaille main dans la main avec Space Adventures Inc., qui a contribué à envoyer des touristes en orbite lors de voyages vers la Station Spatiale Internationale, en travaillant avec le programme spatial russe. Chacun de ceux-ci étaient effectués grâce au programme spatial russe, avec des fusées partant du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Ouvrir un chemin vers l’espace

Dans une déclaration relayée par NBC Los Angeles, la présidente de SpaceX Gwynne Shotwell a déclaré que l’entreprise “ouvrira un chemin pour rendre le vol spatial possible à tous ceux qui en rêvent“. SpaceX s’est déjà engagé à programmer un voyage-pilote vers la Lune pour le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, d’ici trois ans. Les voyages en orbite terrestre haute seront eux moins coûteux et moins chronophage. La porte-parole de Space Adventures, Stacey Tearne, a déclaré que le premier vol touristique pourrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2021 et était en discussion avec “plusieurs clients potentiels”.