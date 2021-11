SpaceX et la NASA se préparent à lancer leur programme anti Armageddon

La NASA et SpaceX testent leur programme DART, un programme d'action en cas d'alerte astéroïde.

La Terre n’est pas un endroit sûr. Ce n’est pas un endroit sûr pour les gens lambda au quotidien, mais sa seule présence dans l’Univers la place dans une position très délicate. Notre planète bleue peut croiser la route de tout un tas de corps célestes, plus ou moins gros. De nombreux astéroïdes sont déjà passés très proche. Le plus récent date du mois dernier, un corps céleste est passé à environ 2 900 km de la Terre. Il est possible de se protéger, dans une certaine mesure. La NASA et SpaceX y travaillent.

La NASA et SpaceX testent leur programme DART

Que pourrait-on bien faire si, un jour, la trajectoire d’un énorme astéroïde devait rencontrer celle de la Terre ? C’est quelque chose que nous ne sommes pas vraiment impatients de découvrir. C’est précisément pour cela que SpaceX et la NASA œuvrent demain précisément – à 7 h 21, heure française – de concert pour tester leur programme Double Asteroid Redirection Test (DART).

Un programme d’action en cas d’alerte astéroïde

Un vaisseau spatial sera volontairement lancé sur un astéroïde pour voir si le crash est suffisamment impactant pour modifier la trajectoire d’un astéroïde. Une option qui pourrait alors être utilisée à l’avenir dans l’éventualité où un corps céleste devait se diriger droit sur notre belle planète. Le test du crash en lui-même n’aura pas lieu demain, mais le 2 octobre 2022. Le vaisseau en question aura pour mission d’intercepter l’astéroïde binaire connu sous le nom de Didymos.

Et avant que vous ne commenciez à paniquer, sachez que Didymos n’a aucun lien avec la Terre dans le sens où il n’est pas prévu qu’il entre en collision avec, il a simplement été choisi comme cible pour le programme DART. À ce jour, la NASA a identifié au moins 23 objets célestes qui pourraient potentiellement venir frapper notre planète dans les 100 prochaines années. Mieux vaut prévenir que guérir.