SpaceX : Elon Musk donne désormais la priorité au projet Starship

Maintenant que SpaceX est parvenu à envoyer deux astronautes sur l'ISS via sa capsule Crew Dragon, les équipes peuvent se consacrer corps et âme à un autre projet d'envergure, celui de la fusée Starship. La nouvelle priorité numéro 1 pour Elon Musk.

Ne comptez pas sur SpaceX pour attirer l’attention de nouveau autour de Crew Dragon maintenant que le premier lancement habité a été réalisé avec succès. Le projet se déroulera normalement désormais, les lancements s’enchaîneront – Thomas Pesquet devrait d’ailleurs rejoindre l’ISS avant la fin de l’année à bord de cette capsule – mais les équipes travailleront d’arrache-pied sur un autre projet titanesque : la fusée Starship.

SpaceX donne désormais la priorité à sa fusée Starship

C’est dans un email de Elon Musk obtenu par CNBC que l’on apprend que tous les employés de SpaceX doivent désormais traiter Starship comme “le projet top priorité de SpaceX”. Le PDG enjoint tout le monde à faire accélérer les choses au maximum. La seule autre préoccupation acceptable actuellement dans l’entreprise sera de “réduire les risques du retour de Dragon”. Voilà qui a le mérite d’être clair. Elon Musk veut passer la vitesse supérieure autour de la conception de cette énorme fusée.

sans oublier de faire passer la capsule Crew Dragon en service régulier

Starship doit devenir la fusée principale de SpaceX. Non seulement elle aura suffisamment de puissance pour assurer le tourisme spatial et les voyages longue distance mais il s’agit aussi d’une véritable fusée réutilisable avec des délais entre les missions très courts qui rendent le voyage spatial bien plus accessible. Cette fusée représente assurément le futur de l’entreprise. Et malheureusement, les différents échecs autour du projet ont clairement impacté ses ambitions à plus ou moins long terme. Si ce mail est avéré, cela ne signifierait bien évidemment pas que SpaceX négligera ses autres projets. La capsule Crew Dragon a effectivement transporté deux astronautes jusqu’à la Station Spatiale Internationale mais il faut encore qu’elle entre en service régulier. Une chose est sûre, la priorité est désormais la fusée Starship.