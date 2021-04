Space Jam : Nouvelle ère, une bande-annonce empreinte de science-fiction

Space Jam 2 est très attendu par toute une génération. LeBron James remplace Michael Jordan dans ce nouvel opus et cette bande-annonce fait la part belle à la science-fiction.

Warner Bros. a prouvé quelque chose en décidant de sortir tous ses films de 2021 directement sur HBO Max. Et le prochain film à sortir est justement parfaitement adapté à ce monde numérique. Le studio vient de dévoiler la première bande-annonce de Space Jam : Nouvelle ère et il s’agit là bel et bien d’une véritable ode à la science-fiction.

Une première bande-annonce pour Space Jam : Nouvelle ère

Dans ce film, LeBron James se retrouve plongé dans l'”enfer de Matrix”, dans lequel il doit jouer au basketball contre le super-vilain Goon Squad pour sauver son fils. Bien évidemment, dans son équipe, le basketteur retrouver Bugs Bunny et ses amis, mais les références vont bien au-delà de cela.

Les références sont nombreuses, la science-fiction omniprésente

LeBron James peut aussi compter sur l’aide du robot Géant de Fer, par exemple. Le film fait aussi un joli clin d’œil aux progrès technologiques réalisés en 25 ans depuis la sortie du Space Jam original avec Michael Jordan. L’équipe Tune Squad passe ainsi de dessins en 2D à des personnages en images de synthèse – ou un corps bien réel pour celui de LeBron James -. Les joueurs marquent des points façon jeu vidéo et l’écran au-dessus du terrain montre mêle compteur d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Space Jam : Nouvelle ère arrivera sur HBO Max le 16 juillet prochain. Ce film ne devrait pas être une expérience cinématographique transcendante mais vous devriez tout de même passer un bon moment à moindre frais – seulement le prix de l’abonnement à HBO Max si vous vivez aux États-Unis -. Parfait en cette période de pandémie où les cinémas restent malheureusement fermés. Cela pourrait aussi représenter un gros test pour la stratégie de la Warner Bros. Si ce nouveau film Space Jam se révèle être un succès sur HBO Max, cela pourrait permettre de booster encore le service et amener peut-être de futurs gros films sur la plate-forme.