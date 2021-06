Space Jam : A New Legacy – The Game, une exclusivité Microsoft et Warner Bros sous forme de beat’em up à l’ancienne

Développé par Digital Eclipse avec les idées du jeune Narayan d'Inde et de l'adulte Ricky des USA, Space Jam : A New Legacy - The Game rend hommage à la culture Toon et aux classiques de l’arcade.

Issue de l’atelier Microsoft Coding Workshops pour apprendre à créer un prototype de jeu grâce à la plateforme MakeCode Arcade, cette création est basée sur le long-métrage éponyme avec l’incontournable basketteur LeBron James : “Bugs Bunny et Lola Bunny ainsi que la nouvelle recrue de leur équipe sont prêts à affronter leurs rivaux de la Goon Squad dans un beat’em up de basketball un peu fou. Une intelligence artificielle émancipée nommée Al G. Rhythm a piégé nos héros dans le serveur de Warner Bros et leurs chances de s’échapper sont maigres. La Tune Squad devra affronter une armée virtuelle tout en cherchant les quatre parties du ‘Legacy Code’ qui leur permettra de trouver la cachette du grand méchant de l’histoire. Al G. a envoyé deux sbires de la Goon Squad – The Brow et White Mamba – pour arrêter l’équipe. Heureusement, les héros pourront utiliser diverses capacités, des talents de basketteurs et des cartes Space Jam uniques pour lutter. Mais même en coopérant, est-ce que cela suffira à contrecarrer les plans maléfiques d’Al G. Rhythm ?”

Un trailer pour Space Jam : A New Legacy – The Game

Space Jam : A New Legacy – The Game sera disponible le 1er juillet prochain en exclusivité pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur consoles, mobiles et PC pendant une durée limitée. Une semaine après, il sera gratuit pour tous par le biais du Microsoft Store, et ce grâce au modèle économique free-to-play.

Space Jam : A New Legacy – The Game et ses manettes collector

Tune Squad

Goon Squad

Serververse

Seule la manette Tune Squad sera disponible en France, sur le Microsoft Store et chez les revendeurs partenaires : “Elle est dotée d’une croix directionnelle hybride et d’un grip texturé sur les gâchettes, les boutons latéraux et le boîtier arrière, afin d’offrir un meilleur contrôle et une plus grande précision lors de chaque session de jeu – et de vous aider à réussir ce tir à 3 points. Grâce au bouton dédié, partagez vos captures d’écran et clips vidéo facilement. La manette inclut également le mappage personnalisé des boutons, très apprécié des fans.“