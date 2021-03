Space Invaders : une nouvelle expérience en réalité augmentée est annoncée sur mobiles

Square Enix Montréal et TAITO Corporation vont collaborer sur la création d'un jeu mobile doté de fonctionnalités en réalité augmentée innovantes qui constitue une nouvelle direction pour la franchise Space Invaders.

Le nouveau Space Invaders va combiner une technologie de réalité augmentée exclusive et des graphismes modernes afin de proposer une expérience percutante et inédite. Les joueurs devront défendre le monde contre les envahisseurs, sans doute à la manière d’un Pokémon Go de Niantic avec de la géolocalisation. A noter que le passage à la réalité augmentée rend hommage à la tradition d’innovation technique de la franchise.

La renaissance de l’emblématique franchise Space Invaders avec de la réalité augmentée

“Collaborer avec Square Enix Montréal à la concrétisation de sa vision audacieuse pour Space Invaders est une expérience extraordinaire“, explique Tetsu Yamada, président et directeur représentant de TAITO Corporation. “En tant que fans de notre franchise culte, ses employés traitent Space Invader avec énormément de soin et de respect. Nous sommes ravis de voir notre jeu classique pénétrer dans une nouvelle ère grâce à une technologie novatrice et à une facture contemporaine.”

“TAITO nous a invités à réimaginer l’univers de Space Invaders de façon contemporaine et ambitieuse en l’adaptant pour les smartphones“, annonce Patrick Naud, chef de studio chez Square Enix Montréal. “Comme nous sommes de grands fans de la franchise, nous avons sauté sur cette occasion de collaboration. L’équipe a su démontrer avec brio comment la réalité augmentée permettra d’insuffler une énergie nouvelle à ce jeu indémodable.“