Space Channel 5 et Comix Zone, les prochaines adaptations cinématographiques de Sega

Sega s'est associé à Picturestart pour porter les licences Space Channel 5 et Comix Zone au cinéma.

Ecrit par Barry Battles (The Baytown Outlaws : Les Hors-la-loi, Night Watch, Far Cry 5 : Inside Eden’s Gate) et Nir Paniry (Kamikaze Dolls, Extracted, A Scarecrow Story), le film de Space Channel 5 racontera l’histoire d’un modeste employé de fast-food qui est recruté par Ulala, un reporter du futur, pour sauver le monde des extraterrestres, connu sous le nom de Moroliens dans le jeu développé par United Game Artists pour la Dreamcast, en utilisant la seule chose qui unit tous les habitants de la planète, à savoir l’amour des danses virales.

Sega, Picturestart Team for Video Game Adaptations ‘Space Channel 5,’ ‘Comix Zone’ (Exclusive) https://t.co/1D1FCN0Apn — The Hollywood Reporter (@THR) August 19, 2022

Écrit par Mae Catt (Young Justice, Dragons : The Nine Realm, Transformers : War for Cybertron Trilogy), le film Comix Zone suivra un créateur de bandes dessinées blasé et un jeune écrivain queer de couleur qui, lorsqu’ils sont aspirés dans le dernier numéro de sa série populaire, doivent mettre leurs différences de côté pour empêcher un dangereux super-vilain de semer la destruction totale. Dans ce contexte, ils explorent avec humour l’art toujours en évolution du récit lui-même.

Picturestart va aider Sega pour les adaptations de jeux vidéo en films

Royce Reeves-Darby et Erik Feig supervisent les adaptations cinématographiques de Space Channel 5 et Comix Zone pour Picturestart, impliqué dans la production de Borderlands avec Lionsgate et Gearbox/2K Games, et produisent aux côtés de Samie Kim Falvey. Si Sega peut compter sur Toru Nakahara pour produire les deux adaptations, Takumi Yoshinaga sera lui rattaché à l’équipe s’occupant du film Space Channel 5 tandis que Kagasei Shimomura rejoindra l’équipe derrière le film Comix Zone.