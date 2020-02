Soundcloud réalise une levée de fonds de 75 millions de dollars auprès de SiriusXM

En perte de vitesse plusieurs années de suite, le "YouTube du son" devrait diversifier l'offre de ses services et en profiter pour devenir plus rentable.

Un des premiers acteurs sur le créneau du streaming audio, Soundcloud n’est pourtant jamais parvenu à intéresser les investisseurs de manière durable depuis sa création en 2007. Lorsqu’en 2014 Twitter était en perte de vitesse, son P.-D.G. Jack Dorsey avait envisagé de prendre part au capital de la société, notamment pour rebondir après l’échec de Twitter Music, avant de se raviser. La même année, Soundcloud était estimé à 700 millions de dollars. Deux ans plus tard, même manège ou presque : cette fois c’était au tour de Spotify de s’intéresser à un investissement, avant finalement de jeter l’éponge. Entre-temps, la firme avait levé 100 millions de dollars pour continuer à assurer son développement et sa survie, mais aussi celle de sa base de données qui comptait alors 135 millions de morceaux et remix. Cette somme colossale avait été assurée en grande partie grâce à la participation… de Twitter, à hauteur de 70 millions de dollars. En tout et pour tout, Soundcloud avait alors levé $404 millions.

De difficultés en difficultés

Le site s’est fait plus discret depuis mais a du se réorganiser pour assurer sa pérennité : son fondateur Alex Ljung a démissionné de son poste de P.-D.G. en août 2017 alors qu’un mois plus tôt les bureaux de Londres et San Francisco fermaient, licenciant au passage 173 employés (sur un total de 420). Ljung était remplacé par Kerry Trainor, toujours en place, l’ancien président de Vimeo. Eric Wahlforss, co-fondateur, quittait lui son poste l’année dernière.

Sauvé par la pub

Il y a du nouveau sous le soleil aujourd’hui, et les nouvelles sont bonnes : Techcrunch rapporte que SiriusXM, le géant de la radio satellite derrière la plateforme Pandora qui a un partenariat publicitaire avec SoundCloud, a investi 75 millions de dollars dans l’entreprise. Selon le site américain “le financement sera utilisé pour le développement de produits et le lancement de nouveaux services“. SiriusXM décrit l’opération comme un investissement minoritaire lié au partenariat publicitaire dans lequel Pandora revend l’inventaire de SoundCloud sur sa plateforme de programmatique.

Ensemble, Pandora et Soundcloud desservent un public de 100 millions d’auditeurs uniques aux États-Unis, et pour la première fois, la plateforme atteint un taux de croissance prévisionnel de 200 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Techcrunch se demande si une acquisition serait possible dans un futur proche, les 200 millions de pistes provenant de 25 millions de créateurs permettant de combler un vide dans l’offre de Pandora.