SoundCloud pourrait bientôt permettre d’aider financièrement les artistes directement

À l'heure du streaming musical et de la musique numérique, supporter ses artistes favoris est devenu bien différent de ce que l'on pouvait faire auparavant. SoundCloud pourrait proposer une autre méthode plus directe.

Maintenant que la musique numérique règne plus ou moins en maître et que l’on n’achète presque plus de CD, aider un artiste à vivre de sa passion se fait d’une toute autre manière, via les rémunérations des écoutes en streaming, notamment. SoundCloud pourrait proposer quelque chose de très différent.

SoundCloud pourrait permettre de payer directement un artiste

Montrer tout l’amour que vous portez à un chanteur ou à un groupe revenait à l’époque à acheter ses albums et à aller aux concerts. Aujourd’hui, c’est le streaming qui règne. Et avec la crise sanitaire, on peut oublier les concerts. La rémunération via le streaming est un grand sujet de discorde, certains arguant que la part reversée aux artistes est bien trop faible. Cela étant dit, il pourrait y avoir une bonne nouvelle sur ce point du côté de SoundCloud.

Les fans pourraient ainsi montrer tout leur soutien à leurs artistes favoris

Dans un rapport de Billboard, on apprend que SoundCloud a l’intention d’introduire de nouveaux moyens aux utilisateurs pour supporter leurs artistes préférés et ce en leur versant de l’argent directement. Cela signifie que, plutôt que de donner l’argent aux maisons de disque qui reversent ensuite à l’artiste, les fans sur SoundCloud pourront verser le montant de leur choix directement. Il y a cependant fort à parier que la plate-forme prélève une commission sur ces transactions.

Ceci serait assez similaire à ceux que d’autres plates-formes via abonnement proposent dans le monde de la culture, comme Patreon. Sur cette plate-forme, les fans peuvent payer un abonnement mensuel pour montrer leur soutien. Si cette information est avérée, cela pourrait être un grand changement pour les musiciens. Comme dit, à l’heure actuelle, la part perçue par les artistes dépend des contrats signés avec leur maison de disque. Et les montants sont rarement intéressants.

Une situation qui peut sembler assez injuste dans la mesure où, dans le monde du streaming, une part va à la plate-forme en elle-même et la maison de disque prend le reste. C’est cette dernière qui paye ensuite l’artiste selon le taux fixé par leur contrat. On le comprend facilement, c’est un marché souvent gagnant pour les maisons de disque. Pour les artistes les plus populaires, cette nouvelle fonctionnalité n’a probablement pas grande importance, ceux-ci ayant d’autres sources de revenus, des sponsonariats notamment, mais pour les petits artistes, les indépendants notamment, cela pourrait grandement leur simplifier la vie.