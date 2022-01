Sorare : nouveau record de vente avec la carte unique d’Erling Haaland

Erling Haaland détrône Cristiano Ronaldo sur Sorare, sa carte unique adjugée plus de 600 000 €.

Mais jusqu’où iront les NFT ? Simple phénomène de mode ou véritable tendance partie pour durer ? Difficile à dire à l’heure actuelle. Toujours est-il que, aujourd’hui, certains jetons non fongibles (non fungible token, NFT) se vendent à prix d’or, faisant et défaisant de vraies fortunes. Un exemple frappant est la plate-forme française Sorare, qui propose des NFT dans l’univers du football (principalement). Aujourd’hui, elle enregistre un nouveau record de vente grâce à Erling Haaland.

Erling Haaland détrône Cristiano Ronaldo sur Sorare

Après une très belle levée de fonds et une valorisation de plus de 3 milliards d’euros, la licorne français n’en finit plus de faire l’actualité. Et ce n’est certainement pas la vente de la carte unique d’Erling Haaland, actuellement attaquant au Borussia Dortmund, adjugée à 265 ETH (soit 613 844 € au moment d’écrire ses lignes) qui dira le contraire.

Le principe de Sorare est simple. La plate-forme propose un jeu de fantasy football sur la blockchain. Chaque saison et pour chaque joueur présent, 1 111 cartes sont émises sous forme de NFT, avec différents niveaux de rareté : les plus communes en 1 000 exemplaires, les rares en 100, les super rares en 10 et une unique. Avec ces cartes, les managers peuvent participer à des championnats et remporter des lots (de la monnaie ETH et/ou des cartes). Comme n’importe quel NFT, les cartes peuvent aussi être revendues.

Sa carte unique adjugée plus de 600 000 €

Il y a quelques mois, c’est un autre joueur emblématique du football qui faisait le bonheur de Sorare, à savoir Cristiano Ronaldo, avec la vente de sa carte unique pour pas moins de 400 000 $, via la maison de vente traditionnelle Bonhams. Pour la carte d’Erling Haaland, les enchères ont eu lieu sur Sorare directement et les dernières minutes ont été folles, avec un prix qui est passé de 159 ETH à 265 très, très rapidement. C’est aujourd’hui le manager “Zima Blue” qui détient dans sa collection la carte la plus chère de l’histoire de Sorare.

Si le football est aujourd’hui à l’honneur sur Sorare, la plate-forme travaille depuis plusieurs mois sur l’introduction d’autres sports. L’arrivée de Serena Williams au board suggère que le tennis pour arriver d’ici peu. La NFL revient aussi régulièrement dans les discussions. Qui sait jusqu’où ira Sorare ? Voici notre guide du débutant Sorare, si vous voulez en savoir plus sur Sorare