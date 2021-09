Sorare : Notre guide du débutant, pour bien démarrer

Nous allons décrire le plus simplement possible comment bien commencer l’aventure Sorare.

Inscription sur Sorare

Pour bien commencer votre inscription, il est important d’utiliser un lien de parrainage. Il vous permet après 5 enchères gagnées, de bénéficier d’une carte gratuite et vendable offerte par Sorare. Voici le nôtre : sorare.com/r/vendeesign

La phrase “(Nom de votre parrain) veut jouer au Fantasy Football global avec toi” doit être mentionnée sur la page d’accueil du site au-dessus de l’onglet Jouer.

Il faut impérativement cliquer sur Jouer pour valider l’utilisation du lien de parrainage.

Vous allez donc remplir vos identifiants pour votre inscription. En premier lieu, vous devez renseigner une adresse valide associée à un mot de passe (utiliser un mot de passe de niveau élevé) puis un pseudo. Le pseudo choisi sera votre nom de manager. Acceptez ensuite les conditions d’utilisation et les règles du jeu puis envoyez. Un mail vous est envoyé à l’adresse mail pour confirmer votre compte. Vous allez devoir ensuite enregistrer votre numéro de téléphone puis saisir le code de vérification.

Créer son club

Votre inscription est confirmée, vous allez donc pouvoir customiser votre compte. Vous pouvez choisir votre photo de profil, un pseudo et votre nom de club.

La prochaine étape est très importante, puisqu’il s’agit du choix de vos 3 clubs. C’est sur cette page que commence vraiment votre aventure Sorare. Le choix est primordial car vos premières cartes Sorare seront influencées par le choix des 3 clubs.

Vous allez recevoir des cartes (une dizaine) gratuites dites communes vous permettant de participer à la compétition gratuite, la Rookie league. Ces cartes ne sont ni vendables, ni échangeables mais avoir les cartes de bons joueurs vous permettra d’être plus compétitifs dans la compétition gratuite.

Information importante à prendre en compte : une carte commune est utilisable en Division 4, vous allez vite vous apercevoir que l’investissement le plus conséquent est le poste de gardien. Je vous conseille donc de choisir 3 clubs avec de très bons gardiens. Elle vous permettra d’utiliser la carte commune du gardien obtenu en division et vous éviter un investissement très conséquent.

Pour ma part, je vais choisir Liverpool (Alisson est le numéro 1 des gardiens européens sur Sorare), ainsi que le Bayern Munich (Neuer) et l’Atletico Madrid (Oblak) car j’estime que ce sont les 3 meilleurs gardiens au monde.

Finir le didacticiel

Une fois vos 3 clubs confirmés, Sorare te remercie de ton inscription en vous offrant un 1er pack de 4 joueurs de vos clubs préférés.

Participation à la 1ère ligue

Lisez attentivement les notes transmises par Sorare, puis cliquez sur participer à ta première ligue. Chouette, un nouveau pack de 5 joueurs !

Vous êtes donc sur votre première composition d’équipe. Une équipe se compose de 5 joueurs :

Un gardien,

Un défenseur,

Un milieu,

Un attaquant,

Un extra qui peut être un défenseur, un milieu ou un attaquant.

Choisissez des joueurs qui jouent bien un match dans la compétition qui arrive, si ce n’est pas le cas un NG (No Game) sera affiché à côté de votre joueur. Vous pouvez aussi voir un chiffre avec une couleur, ce chiffre représente la note moyenne de votre joueur sur les 5 derniers matchs. Elle permet de définir la forme du moment de votre joueur.

Codes couleur :

Rouge : Joueur en méforme,

Orange : Joueur en forme basse,

Jaune : Joueur en forme,

Vert clair : Jouer en bonne forme,

Vert : Joueur en très bonne forme,

Vert foncé : Joueur en forme exceptionnelle.

Confirmez votre équipe et un joueur vous sera offert.

Lisez bien attentivement la série d’informations sur le fonctionnement des cartes, elles sont importantes en ce qui concerne le gameplay Sorare.

Suivi de votre joueur préféré

Il vous est demandé de dénicher un de vos joueurs favoris, cela vous permet de recevoir des alertes par mail lorsque votre joueur favori est mis aux enchères par Sorare. J’ai tout naturellement choisi le roc Nicolas Pallois, étant fan du FC NANTES. Un nouveau joueur vous est offert pour la réussite de cette tâche.

1ère enchère

La dernière étape du didacticiel est de placer une enchère. Sorare vous présente rapidement le fonctionnement du marché des enchères. Vous aurez besoin d’ETH ou de votre carte bancaire pour pouvoir acheter des cartes.

Pour information : vous ne payez pas de taxe si vous utilisez directement votre CB sur une enchère. Vous payez des frais de dossier si vous déposez de l’argent par des portefeuilles de cryptomonnaie.

Conseil : Ne vous précipitez pas sur votre investissement. Prenez le temps d’étudier le marché, le prix des joueurs. Sorare est un investissement ne l’oubliez pas, ne dépensez que l’argent que vous êtes prêt à perdre.

Vous pouvez utiliser le site soraredata qui est la base de données de Sorare, on y retrouve pour chaque joueur et chaque rareté, ainsi que le graphique de toutes les ventes en enchère (point bleu clair) et en offre entre les managers (point violet). Cela vous permet de déterminer un prix à ne pas dépasser lors de vos achats.

À vous de jouer !

Nourrissez-vous du plus d’informations possibles avant de vous lancer. Après vos 5 premières enchères remportées, vous obtiendrez une carte gratuite limited. Établissez votre première équipe et participez à votre 1ère compétition, en vous souhaitant pleins de récompenses.

Article rédigé par NLGallo56