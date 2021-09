Sorare lève 680 millions de dollars en Série B, un record pour la French Tech et l'Europe pour un avenir très prometteur.

À l’été 2018, Sorare était le fruit d’une simple idée, avec pour ambition de créer un nouveau jeu utilisant le potentiel illimité de la technologie des jetons non fongibles. Les deux cofondateurs étant fans de football, c’est tout naturellement que le produit s’est orienté vers le fantasy football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans répondent toujours présents. Et les investisseurs aussi.

Sorare lève 680 millions de dollars en Série B

En février dernier, Sorare avait levé 50 millions de dollars en série A auprès d’investisseurs réputés et de célébrités du monde sportif. Cela a permis d’accélérer le développement de la plate-forme et l’expérience utilisateur, en signant des partenariats importants. En 2021, il y a toujours davantage de footballers, de clubs et de fans qui arrivent sur la plate-forme : 180 clubs, 6 000 footballers, 600 000 utilisateurs. Et ce n’est que le début.

Aujourd’hui, Sorare vient de finaliser la levée de fonds record de 680 millions de dollars, la plus grosse à ce jour pour la French Tech et l’Europe en Série B. Cela devra permettre de réaliser d’importantes améliorations dans l’expérience proposée aux joueurs et d’avancer sur l’objectif principal : créer le prochain géant de l’entertainment sportif.

Un record pour la French Tech et l’Europe pour un avenir très prometteur

Les fonds seront utilisés pour continuer à bâtir une équipe interne de classe mondiale, signer de nouveaux partenariats, accélérer sur le mobile et le marketing et s’étendre vers d’autres sports – les premiers devraient arriver en 2022 -.

Sorare poursuivra par ailleurs sa route en supportant des programmes de football dirigés par les communautés, en aidant de jeunes entrepreneurs et en mettant en avant la représentation des femmes dans le sport.

Une chose est sûre, l’avenir s’annonce d’ores-et-déjà radieux pour Sorare et ce n’est assurément que le début de l’aventure. À suivre ! Et si le concept vous intéresse, n’hésitez pas à vous lancer, Sorare a facilité l’entrée des nouveaux joueurs sur la plate-forme.