Sorare lève 40 millions d’euros en Serie A, Antoine Griezmann au capital

La FrenchTech peut prendre bien des formes. Un des marchés très prometteurs actuellement est celui des crypto-monnaies. Sorare mêle crypto-monnaies et une grande passion des Français notamment, le football.

crycrDepuis quelques années, les objets à collectionner ont pris une toute nouvelle forme, celle des créations purement numériques. Ces objets de collection digitaux peuvent se retrouver dans tous les domaines. Un Nyan Cat remasterisé par son créateur a ainsi récemment été adjugé près de 500 000 €. Sorare est une plate-forme de cartes numériques de football. Elle vient de réaliser une impressionnante levée de fonds de quelque 40 millions d’euros.

Sorare lève 40 millions d’euros en Série A

40 millions d’euros. Voilà qui ouvre de grandes perspectives de développement. A fortiori quand ces fonds proviennent notamment de Benchmark (Twitter, Spotify, Snap, notamment) et Accel Partners. Il s’agit même du premier investissement de ce géant en France depuis Zenly en septembre 2016, backé par Peter Fenton – numéro 3 des meilleurs VC selon CBinsights) – qui rentre au board. Moins reconnu dans le milieu mais extrêmement populaire dans le monde du football, le champion du monde français Antoine Griezmann entre lui aussi au capital de Sorare, tout comme Gerard Piqué, Andre Schürrle, Rio Ferdinand ou Oliver Bierhoff.

Parfaite adéquation du football et de la blockchain Ethereum

Avec plus de 4 milliards de fans dans le monde entier, le football est le sport le plus populaire au monde. Ce qui représente une base de clients potentiels énorme pour Sorare. Les cartes de foot numériques à collectionner, sous licence officielle et en éditions limitées proposées par la plate-forme sont de véritables NFT – des jetons non fongibles – basés sur la blockchain Ethereum. Ce qui signifie qu’elles peuvent devenir rapidement très rares. Certaines se vendent d’ailleurs plus de 50 000 € (c’est le cas de la carte Kylian Mbappé Unique).

Et Sorare ne s’arrête pas aux seuls objets de collection. La plate-forme veut construire “le jeu dans le jeu” avec son jeu de Fantasy Football. Les joueurs peuvent composer leur équipe avec leurs cartes pour profiter de leur passion et gagner des prix. Et les fans répondent présents. Durant l’année dernière, le volume de cartes échangées sur la plate-forme a été multiplié par 70, passant de 50 000 € en janvier 2020 à plus de 3,5 millions d’euros en janvier 2021.

Fort de cet engouement, les clubs de football ont eux aussi rapidement répondu présents. Plus de 130 clubs sont déjà référencés sur Sorare : Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juventus sont de le partie. Et la plate-forme veut désormais représenter le football au niveau mondial en intégrant les 20 premières ligues de football du monde. Ce qui devrait encore accroître sa popularité et le rayonnement du football en général.