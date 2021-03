Sorare : le carte unique de Cristiano Ronaldo vendue presque 300 000 $

Les crypto-monnaies et la blockchain peuvent se retrouver un peu partout, y compris dans un jeu de football avec des cartes à collectionner. C'est ce que propose la plate-forme Sorare.

Nous vous parlions il y a quelques semaines de Sorare, une plate-forme de cartes de football à collectionner, et un jeu avec ces cartes. Certaines cartes uniques de joueurs emblématiques se sont déjà vendues à des tarifs très élevés mais aujourd’hui, la plate-forme enregistre un nouveau record grâce au plus populaire des footballeurs du moment, Cristiano Ronaldo.

La carte unique de Cristiano Ronaldo vendue 300 000 $ sur Sorare

Sur Sorare, on peut acheter des cartes de footballeurs. Ces cartes sont des NFT – des tokens non fongibles, achetables avec des crypto-monnaies et totalement uniques -. Autrement dit, ces objets numériques peuvent rapidement prendre énormément de valeur. Le NFT de la carte unique de Cristiano Ronaldo pour la saison 2020-2021 a ainsi été adjugé ce dimanche pour près de 150 Ethereum (ETH), soit pas moins de 289 000 $. Les précédents records concernait Kylian Mbappé. En novembre 2020, sa carte unique était adjugée 116 ETH (soit environ 65 000 $ à l’époque) et fin février, c’est sa super rare qui fut vendue 50 ETH (72 000 $ au moment de la vente).

Jusqu’où ira la plate-forme Sorare avec ces cartes de footballeurs NFT ?

Sur Sorare, à chaque début de saison, le jeu offre 111 cartes aux joueurs, un pack de démarrage en quelque sorte. Les joueurs achètent, revendent ou échangent des cartes ayant différents niveaux de rareté. Chaque carte étant sécurisée par un NFT, elles sont automatiquement à son propriétaire du moment. Les NFT sont actuellement très en vogue dans le monde de l’art.

Et pour Sorare, c’est un énorme succès. Les ventes ne font qu’augmenter mois après mois. À tel point que, fin février, la plate-forme se targuait d’avoir levé pas moins de 40 millions d’euros auprès d’investisseurs très réputés dans le monde entier. Le footballeur Antoine Griezmann est même entré au capital. Au début de l’année dernière, 50 000 € de cartes avaient été échangés sur la plate-forme. Au début de cette année 2021, le montant avoisinait les 3,5 millions d’euros. Et ces dernières semaines, avec l’énorme succès des NFT, les joueurs ont effectué quelque 62 000 transactions sur le jeu, pour un montant total d’environ 18 millions d’euros.