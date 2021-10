Sorare : La Bundesliga rejoint le jeu et apparition de NFT Vidéo

Sorare accueille la Bundesliga et la Bundesliga 2 sur sa plate-forme. Les fans de football allemand peuvent désormais profiter de leurs joueurs et clubs préférés.

Sorare, le jeu de fantasy football basé sur les NFT (lire notre guide du débutant de Sorare), vient d’annoncer un nouveau partenariat d’envergure, avec Bundesliga International, filiale de la DFL (Deutsche Fußball Liga), qui organise les première et deuxième divisions du championnat de football alemand. Les fans, collectionneurs et joueurs de fantasy football du monde entier vont pouvoir jouer et échanger des NFT de leurs joueurs préférés évoluant en Bundesliga et Bundesliga 2.

Ce partenariat est une nouvelle étape importante pour Sorare dans la mesure où, outre l’introduction d’un nouveau championnat majeur, cela marque aussi l’introduction des Moments NFT – des vidéos immortalisant certains moments clef des championnats – avec la Bundesliga, qui voit jouer des clubs aussi prestigieux que le FC Bayern München, le Borussia Dortmund, le RB Leipzidg, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer 04 Leverkusen, pour ne citer que ceux-là.

La Bundesliga est la deuxième ligue majeure de football à rejoindre Sorare, après LaLiga en septembre. Cela fait suite à la levée de fonds record en série B de 680 millions de dollars. Aujourd’hui, plus de 200 clubs sont présents sur la plate-forme, de quoi façonner une nouvelle ère pour les fans de football en ligne.

Pour Robert Klein, PDF de Bundesliga International, “nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise si dynamique et excitante. Les NFT sont une technologie numérique d’avenir qui ne devrait pas être sous-estimée – particulièrement dans le monde du sport. Je suis totalement convaincu que cette collaboration donnera encore davantage d’impulsions. Et dans le même temps, Sorare profitera de l’attrait de l’une des marques de sport les plus populaires du monde.”

Même sentiment chez Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare : “L’Allemagne attire souvent le plus grand nombre de spectateurs dans les stades. C’est ce que devrait être le football, partout, tout le temps, avec des fans qui s’engagent pour leurs clubs et leurs joueurs préférés. Nous sommes ravis de permettre aux fans de Bundesliga dans le monde entier de se retrouver en ligne. […] La Bundesliga est l’une des meilleures ligues du monde, abritant certains des clubs et footballers les plus impressionnants de la planète. Nous sommes fiers de collaborer avec eux pour lancer nos premiers Moments NFT.”