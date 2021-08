Sorare introduit de nouvelles cartes, moins chères, pour les débutants

Sorare lance un nouveau type de cartes, les cartes Limited, moins chères, pour attirer les nouveaux joueurs sur sa plate-forme

Sorare est une plate-forme qui a su, très tôt, lier la crypto-monnaie au jeu vidéo. Un jeu de fantasy football, plus précisément, dans lequel les joueurs utilisent des cartes uniques, basées sur la blockchain Ethereum, pour jouer. Malheureusement, fort de sa popularité, ces cartes sont très onéreuses. Depuis ce matin cependant, Sorare a lancé un nouveau type de cartes, moins onéreuses, pas faciliter les débuts sur la plate-forme.

Sorare lance un nouveau type de cartes, les cartes Limited

Sorare a vu le jour début 2019, alors que l’Ethereum (EHT) valait entre 100 et 200 € l’unité. Aujourd’hui, la plate-forme propose pas moins de 154 clubs de football du monde entier. Chaque carte d’un footballer est éditée en 111 exemplaires par saison : 1 Unique, 10 Super Rares et 100 Rares. Toutes ont les mêmes statistiques pour le jeu et les cartes n’expirent pas à la fin de la saison de foot comme dans FIFA Ultimate Team mais à la retraite du joueur. Un modèle économique qui a permis aux tarifs de s’envoler. À l’heure actuelle, il faut compter environ 50 € pour se lancer avec les joueurs rares les moins chers.

Moins chères, pour attirer les nouveaux joueurs sur sa plate-forme

Et Sorare a pris conscience de ce problème. La plate-forme a annoncé l’introduction d’un nouveau type de cartes, depuis ce vendredi 13 août à 11 h, les cartes Limited. Une rareté juste sous les deux niveaux existants, avec des éditions à 1 000 exemplaires par joueur. Le tout pour un marché beaucoup moins élevé, estimé entre 2 et 3 € par carte Limited.

L’objectif est évidemment de faire passer les nouveaux joueurs aux cartes rares “classiques”. Pour cela, les cartes Limited sont imitées à une seule ligue dédiée, la Division 5, alors que les cartes Uniques ont accès à 26 ligues. Un numéro d’équilibriste que réalise assez bien la plate-forme depuis son lancement. Espérons que ça continue.