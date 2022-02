Sorare : Comment gagner des cartes gratuites ?

Joueurs débutants, ou avertis, savez-vous qu’il existe plusieurs façons de gagner des cartes gratuites ? On fait le tour pour vous des différents moyens de gagner vos premières récompenses.

Sorare devrait passer les 100.000 utilisateurs dans les prochaines heures (si ce n’est déjà fait à l’heure de publier cet article).

Il existe plusieurs façons de gagner des cartes sans avoir à déposer d’argent (bien que la première vous demande de faire une enchère pour obtenir l’ensemble de vos cartes common)

Avec les cartes common

Tout d’abord, lors de votre inscription à Sorare, vous allez obtenir des cartes communes. Et ces cartes communes ont une importance toute particulière.

En effet, à chaque game week, vous allez pouvoir inscrire une équipe dans la catégorie « common » de Sorare. Et pour le podium de cette compétition, ce sont des cartes limited qui sont à gagner ! Alors même si vous êtes supporters de Saint-Etienne (désolé pour les stéphanois), ce n’est peut être pas la saison pour choisir Saint-Etienne comme club favori…

Le parrainage

Le parrainage offre une carte limited après 5 achats effectués aux enchères.

Le Discord officiel de Sorare

Sur le discord officiel de Sorare, des jeux sont régulièrement mis en place. A la clé, des cartes !

SorareAcadémy

Présent depuis quelques mois dans l’univers Sorare, SorareAcademy vous permet de jouer gratuitement avec vos joueurs préférés.

Sur le même principe que Sorare, vous alignez un 5 avec l’ensemble des cartes des clubs couverts dans les 5 grands championnats : Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie A et Premier League. Le top 10 à chaque GW remporte une carte imited !

Vous avez vos premières cartes Limited ? On continue avec les alternatives vous permettant d’avoir des récompenses en utilisant des cartes qui cette fois ne sont pas gratuites.

SorareMega

C’est aujourd’hui l’alternative numéro 1 à Sorare. SM vous permet d’utiliser les cartes de votre galerie pour jouer dans différentes compétitions : les Mega 3/5/8/11. Le top 11 obtient une récompense dans chaque Mega, dont une rare pour le vainqueur.

SorareData

En plus d’être l’outil de base de tout bon manager, SorareData offre la possibilité de gagner des cartes via des compétitions, les SD League et SD Cup.

Les vainqueurs de League et Cup remportent une T0, d’autres récompenses peuvent être ajoutées, sans garantie.

CaptainSorare

Nouveau venu dans le paysage Sorare, CaptainSorare vous permet de jouer avec toutes les cartes du jeu !

Le principe : Vous sélectionnez une carte de votre galerie comme capitaine (une carte common en training, un carte limited / rare / super rare ou unique dans les autres divisions), et vous composez votre 11 en fonction d’un budget. Chaque carte à un salaire défini par le match up.

Pour le moment, le top 1 est récompensé par une carte.

Vous savez maintenant où gagner vos premières récompenses, alors qu’attendez-vous ? Lancez-vous et venez rejoindre 100.000 joueurs à travers le monde.

Article rédigé par @62NiVeK62